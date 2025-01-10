مقدّمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"



من دعواته للحوار الرئاسي الى دعواته المتكررة للجلسات الإنتخابية أدى رئيس مجلس النواب نبيه بري قسطه الوطني إلى العلى...وعد ووفى... مكرسا تاريخ التاسع من كانون الثاني يوما لإنهاء الشغور في قصر بعبدا وتصاعد الدخان الأبيض من قبة البرلمان اللبناني.

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بعيدا عن كل الضجيج وبشهادة داخلية على أهمية دوره الحريص على التوافق الوطني وتحت مرأى ومسمع ممثلي دول العالم الحاضرين في ساحة النجمة طوى الرئيس بري بحكمته وحسن تدبيره صفحة الشغور الذي بدأ منذ الحادي والثلاثين تشرين الأول 2022.



والأنظار تشخص الى مطلع الأسبوع المقبل حيث تنطلق الاستشارات النيابية الملزمة لإختيار رئيس حكومة العهد الأولى إنطلاقا من أنه بعد كل آذان صلاة على حد تعبير الرئيس نجيب ميقاتي الذي جمعه أول لقاء رسمي مع الرئيس المنتخب جوزف عون في قصر بعبدا الذي استعاد حركته وشرع أبوابه أمام المهنئين.



وخلال اللقاء طلب الرئيس عون من رئيس الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.



في شأن آخر يتوجه الرئيس ميقاتي إلى دمشق غدا يرافقه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب حيث من المقرر أن يلتقي قائد المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع



وفي المشهد السوري الداخلي يواصل العدو الاسرائيلي مخططاته لتوسعة رقعة احتلاله فيما نقل الاعلام في الكيان عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم إن تل أبيب "ستحتاج" إلى الاحتفاظ بمحيط للعمليات بمسافة 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية في خطوة تهدف إلى ضمان ألا يتمكن حلفاء النظام الجديد من إطلاق صواريخ باتجاه هضبة الجولان



وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعا سريا عقد مؤخرا لمجلس الوزراء الإسرائيلي تم خلاله طرح اقتراح لعقد مؤتمر دولي لتقسيم سوريا إلى كانتونات بزعم ضمان حماية حقوق وأمن جميع المجموعات العرقية في سوريا.



دوليا طفت إلى الواجهة التحضيرات الجارية لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي على حد تعبير الأخير تمثل فوضى حقيقية, فيما أعلن الكرملين صراحة أن بوتين منفتح على إجراء المحادثات ومن دون شروط مسبقة.



مقدمة الـ "أم تي في"



كل الأضواء تركزت اليوم على قصر بعبدا. فعودة الحياة اليه أشرت الى بدء مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، وخصوصا بعد خطاب القسم الذي رسم خريطة طريق مستقبلية للبنان واللبنانيين.



والظاهر ان الدينامية التي بدأ بها العهد ستستمر. فدوائر القصر حددت يوم الاثنين للاستشارات النيابية الملزمة التي ستؤدي، مبدئيا، الى تسمية رئيس للحكومة في عصر اليوم نفسه.



ووفق المعلومات فان تشكيل الحكومة لن يتأخر، لأن الاطراف المعنية بالشأن اللبناني تدرك ان وقتا طويلا اهدر، وبالتالي فان الورشة الوطنية المنتظرة لم تعد تحتمل أي نوع من انواع التأجيل والتسويف.



وعليه، ينتظر ان يتم الاثنين تكليف احدى الشخصيات السنية تشكيل حكومة العهد الاولى، على ان يباشر رئيس الحكومة المكلف بدءا من الثلاثاء استشاراته لتشكيل الحكومة.



واذا سارت الامور، وفق المتوقع، فان تشكيل الحكومة سيتم بسرعة، وبالتالي لا شيء يمنع ان يتصاعد الدخان الحكومي الابيض نهاية الاسبوع المقبل.



وتزامنا مع بداية العهد الرئاسي الجديد، يزور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دمشق غدا، وذلك للقاء مسؤول الادارة المركزية احمد الشرع.



اقليميا، الاوضاع على توترها، وقد هاجمت اسرائيل اهدافا تابعة للحوثيين في مناطق الساحل الغربي وفي عمق اليمن، في وقت واصل نتانياهو توجيه تهديداته للحوثيين مؤكدا انهم سيدفعون ثمنا باهظا لعدوانهم على اسرائيل. البداية من بورصة الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة . فما القاعدة الاساسية التي ستنطلق منها الاستشارات ؟ وما ابرز الاسماء المرشحة؟



مقدمة "المنار" من دعواته للحوار الرئاسي الى دعواته المتكررة للجلسات الإنتخابية أدى رئيس مجلس النواب نبيه بري قسطه الوطني إلى العلى...وعد ووفى... مكرسا تاريخ التاسع من كانون الثاني يوما لإنهاء الشغور في قصر بعبدا وتصاعد الدخان الأبيض من قبة البرلمان اللبناني.بعيدا عن كل الضجيج وبشهادة داخلية على أهمية دوره الحريص على التوافق الوطني وتحت مرأى ومسمع ممثلي دول العالم الحاضرين في ساحة النجمة طوى الرئيس بري بحكمته وحسن تدبيره صفحة الشغور الذي بدأ منذ الحادي والثلاثين تشرين الأول 2022.والأنظار تشخص الى مطلع الأسبوع المقبل حيث تنطلق الاستشارات النيابية الملزمة لإختيار رئيس حكومة العهد الأولى إنطلاقا من أنه بعد كل آذان صلاة على حد تعبير الرئيس نجيب ميقاتي الذي جمعه أول لقاء رسمي مع الرئيس المنتخب جوزف عون في قصر بعبدا الذي استعاد حركته وشرع أبوابه أمام المهنئين.وخلال اللقاء طلب الرئيس عون من رئيس الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.في شأن آخر يتوجه الرئيس ميقاتي إلى دمشق غدا يرافقه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب حيث من المقرر أن يلتقي قائد المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرعوفي المشهد السوري الداخلي يواصل العدو الاسرائيلي مخططاته لتوسعة رقعة احتلاله فيما نقل الاعلام في الكيان عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم إن تل أبيب "ستحتاج" إلى الاحتفاظ بمحيط للعمليات بمسافة 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية في خطوة تهدف إلى ضمان ألا يتمكن حلفاء النظام الجديد من إطلاق صواريخ باتجاه هضبة الجولانوكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعا سريا عقد مؤخرا لمجلس الوزراء الإسرائيلي تم خلاله طرح اقتراح لعقد مؤتمر دولي لتقسيم سوريا إلى كانتونات بزعم ضمان حماية حقوق وأمن جميع المجموعات العرقية في سوريا.دوليا طفت إلى الواجهة التحضيرات الجارية لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي على حد تعبير الأخير تمثل فوضى حقيقية, فيما أعلن الكرملين صراحة أن بوتين منفتح على إجراء المحادثات ومن دون شروط مسبقة.كل الأضواء تركزت اليوم على قصر بعبدا. فعودة الحياة اليه أشرت الى بدء مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، وخصوصا بعد خطاب القسم الذي رسم خريطة طريق مستقبلية للبنان واللبنانيين.والظاهر ان الدينامية التي بدأ بها العهد ستستمر. فدوائر القصر حددت يوم الاثنين للاستشارات النيابية الملزمة التي ستؤدي، مبدئيا، الى تسمية رئيس للحكومة في عصر اليوم نفسه.ووفق المعلومات فان تشكيل الحكومة لن يتأخر، لأن الاطراف المعنية بالشأن اللبناني تدرك ان وقتا طويلا اهدر، وبالتالي فان الورشة الوطنية المنتظرة لم تعد تحتمل أي نوع من انواع التأجيل والتسويف.وعليه، ينتظر ان يتم الاثنين تكليف احدى الشخصيات السنية تشكيل حكومة العهد الاولى، على ان يباشر رئيس الحكومة المكلف بدءا من الثلاثاء استشاراته لتشكيل الحكومة.واذا سارت الامور، وفق المتوقع، فان تشكيل الحكومة سيتم بسرعة، وبالتالي لا شيء يمنع ان يتصاعد الدخان الحكومي الابيض نهاية الاسبوع المقبل.وتزامنا مع بداية العهد الرئاسي الجديد، يزور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دمشق غدا، وذلك للقاء مسؤول الادارة المركزية احمد الشرع.اقليميا، الاوضاع على توترها، وقد هاجمت اسرائيل اهدافا تابعة للحوثيين في مناطق الساحل الغربي وفي عمق اليمن، في وقت واصل نتانياهو توجيه تهديداته للحوثيين مؤكدا انهم سيدفعون ثمنا باهظا لعدوانهم على اسرائيل. البداية من بورصة الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة . فما القاعدة الاساسية التي ستنطلق منها الاستشارات ؟ وما ابرز الاسماء المرشحة؟

من الانتخابات الرئاسية الى الاستشارات النيابية، تسير العجلة السياسية بسرعة تفيد بالجدية. على ان اول نشاط الرئيس العماد جوزيف عون استقبال الرئيس السابق العماد ميشال عون مهنئا، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي متشاورا ومنسقا في تصريف الاعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، التي من المفترض الا تكون بعيدة.



فمنطق الاندفاعة مع انجاز الاستحقاق الرئاسي يقول ان سرعة الاستشارات يجب ان ترفق بسرعة تشكيل الحكومة للذهاب سريعا نحو المهام الكبيرة الملقاة على كاهل العهد الجديد، والتي تحتاج الى تكاتف جميع الايادي والجهود للنهوض ولتسييل خطاب القسم الى افعالس كما جاء فيه.



اما ارباك البعض المصاب بخميس الاسرار، الذي جردهم من كل عناوين التباهي وادعاء المرجلات السياسية، فسيتكفل بتوضيح مساراتهم في الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة.



مع اول ايام العهد زيارات اجنبية، من الرئيس القبرصي الى وزير الخارجية الايطالية، على ان اول التحركات الخارجية باسم العهد الجديد سيكون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى سوريا غدا للقاء حاكمها احمد الشرع وحكومته.



اما اول ايام العهد جنوبا فكان رد العدو على خطاب القسم بالدم، حيث اغارت الطائرات الصهيونية المسيرة على المنطقة الواقعة بين العباسية وطيردبا، ما ادى الى ارتقاء شهيدين واصابة شخصين بجراح، وتقدم قوة مشاة ودبابات الى بلدة الطيبة وتدمير منازل فيها واحراق اخرى.



وآخر نسخات اجرامهم بعد محاولة سرقة التاريخ في شمع، سرقة اشجاره المعمرة من زيتون عيترون والقرى المحيطة. لكن شجرنا الطيب لن تقدر عليه النوايا الصهيونية الخبيثة، وزيته سيضيء نورا على طريق الفرج القريب، وان كان الاميركي يريد العمل بالطرق الدبلوماسية كما اشيع عن بيته الابيض لتمديد اتفاق وقف اطلاق النار فوق الستين يوما، ما سيحرق ما تبقى من ادعاءات بصدق رعاية واشنطن لاتفاق وقف اطلاق النار.



بالنار الصهيونية الاميركية البريطانية كان العدوان اليوم على اليمن الصامد الى جانب الحق الفلسطيني ومعاناة اهله، ونار العدوان تلك لن يطفئها الا نار الرد القادم لا محالة، ولا تغيير بالمسار كما يؤكد اليمنيون.



مقدمة الـ "أو تي في"



بأمل كبير، يتطلع اللبنانيون إلى العهد الرئاسي الجديد، عسى ان يتمكن من تطبيق العناوين التي حددها خطاب القسم، وأن تترجم في بيان وزاري عملي للحكومة الجديدة.



والخطوة الأولى في هذا المجال، الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية جوزاف عون الإثنين المقبل في قصر بعبدا، حيث سيتقاطر النواب المنفردون كما المنضوون في الكتل، لتسمية مرشحهم لتشكيل الحكومة المقبلة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، الذي يشكل توقيعه ممرا إلزاميا للتأليف،



وفق المادة الثالثة والخمسين من الدستور، التي تنص على ان رئيس البلاد يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، حيث يبقى ان تنال ثقة المجلس النيابي لتبدأ بمزاولة المهام الجسام الملقاة على عاتقها.



وتشكيل الحكومة الجديدة سيكون كفيلا بوضع حد للممارسة غير الدستورية واللاميثاقية لحكومة تصريف الاعمال الحالية، التي لم تنل ثقة المجلس النيابي الحالي المنتخب منذ عامين ونصف العام بفعل الظروف المعروفة.



وفيما المرشحون لرئاسة الحكومة كثر والمحظوظ واحد، يقوم الرئيس نجيب ميقاتي غدا بزيارة لسوريا هي الاولى لمسؤول لبناني رسمي منذ سقوط النظام، حيث يلتقي احمد الشرع لبحث آفاق العلاقة بين البلدين.



مقدمة الـ "أل بي سي"



تحركت العجلة. دبت الحرارة في القصر الجمهوري في بعبدا... الرئيس نجيب ميقاتي يلتقي الرئيس جوزاف عون ويقول عن تشكيل الحكومة: "هناك اجراءات دستورية يجب ان تقام، وعندما تحصل الاستشارات والتكليف فلكل حادث حديث".



الاثنين الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، في قصر بعبدا، تليها استشارات غير ملزمة للتأليف، في ساحة النجمة، لتبدأ عملية الجوجلة لتشكيل الحكومة الجديدة، كخطوة ثانية من إعادة تشكيل السلطة، بعد الخطوة الأولى بانتخاب الرئيس.



صورة العهد الأولى ستتظهر في الصورة التذكارية لحكومة العهد الأولى، التي ستشكل مع رئيس الجمهورية، السلطة التنفيذية التي ستلقى عليها أعباء الملفات وما تراكم منها، بدءا من الأولوية في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره.



ثم الشروع بتقليع العهد انطلاقا من روحية خطاب القسم الذي سيشكل خارطة الطريق، مع استكمال تكوين السلطة وملء المراكز الشاغرة والمشغولة بالإنابة والوكالة والتكليف: من قيادة الجيش إلى المديرية العامة للأمن العام إلى حاكمية مصرف لبنان إلى السفراء، ورشة هائلة مؤجلة على مدى فترة الفراغ التي امتدت لسنتين وشهرين وأسبوع.



الحدث غدا، زيارة الرئيس ميقاتي، يرافقه الوزير عبدالله بو حبيب، سوريا، ولقاؤه أحمد الشرع، وتاتي الزيارة، وهي الأولى لأرفع مسؤول لبناني لسوريا، بعد اتصال ميقاتي بالشرع، إثر ما حصل بين معبري جديدة يابوس والمصنع وتمت معالجته هاتفيا.



في غضون ذلك العين على جنوب لبنان وجنوب سوريا. الجامع المشترك أن إسرائيل عينها على نقاط في جنوب لبنان وعلى نقاط في جنوب سوريا، مع إضافة ان اسرائيل بدأت تطرح فكرة تقسيم سوريا تحت عنوان حماية الأقليات ولاسيما منها الدرزية والكردية.



مقدمة "الجديد"



الجحيم يسكن في لوس انجلوس.. ومرحلة ما بعد جهنم تشق طريقها الى لبنان في عهد الرئيس جوزاف عون الذي ملأ فراغ القصر اليوم بلقاءات ومواقف واستقبالات حددت مسار الاستشارات النيابية, وأعلنت موقفا ثابتا من الخروقات الاسرائيلية ومسحت عن الكرسي آثار اقدام وصفت نفسها بالجهنمية.



وبالتعبير عينه لكن من وحي الطبيعة : رياح وأعاصير تضرب كاليفورنيا الأميركية خلفت دمارا هائلا بالمنازل والممتلكات، وأحرقت قرى وشوارع وغابات، وذابت السيارات على الطرقات، وانتشرت الحرائق على نطاق واسع وأتت على مساكن بهندسات معمارية راقية في لوس انجلس، والعائد بعضها لأشهر نجوم هوليود البيوت صارت رمادا.



والرئيسان بايدن وترامب استنفرا للمواجهة ولاسيما أن هذه الكارثة سوف تستقبل الرئيس الجمهوري بعد عشرة أيام في البيت الأبيض وهذا البيت ظل عامرا في السياسة الخارجية، وقد وزع ورقة المهمات على غزة واليمن ولبنان وأعلن أن السلطات الأميركية تعمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل تمديد وقف إطلاق النار لما بعد الستين يوما, في وقت قالت مصادر فرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاتفاق دخل دينامية تسمح ببدء انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد على نطاق واسع.



لكن العدو لم ينتظر رايا فرنسيا ولا أميركيا وأقدم اليوم على خرق الاتفاق بسلسلة تفجيرات هزت المنطقة بين بلدتي العباسية وطيردبا قضاء صور ما أدى الى سقوط شهداء وجرحى.



وفي خلال استقباله الرئيس القبرصي، أبدى الرئيس جوزاف عون إصرار لبنان على انسحاب العدو الاسرائيلي بالكامل مما تبقى من اراضيه المحتلة وانتشار الجيش على الحدود الجنوبية, وهذا الوعد من ذاك القسم الذي لفتت مضامين بنوده لبنان والمجتمع الدولي لكن مسار خطاب القسم سينطلق من تشكيل حكومة جديدة،



وقد أعلن القصر الجمهوري بدء الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين وستظهر النتائج عصر اليوم نفسه أولى الشخصيات المرجحة للتكليف: الرئيس نجيب ميقاتي الذي زار قصر بعبدا اليوم على ان يزور قصر الشعب السوري غدا للمرة الاولى منذ الاطاحة بالنظام .



وميقاتي وجبت عليه الصلاة في الجامع الأموي الكبير قبل العودة الى بيروت لمواجهة اعاصير سياسية رافضة عودته الى الحكومة.



وعلى استبعاد اسمه سوف يجتمع عدد من نواب المعارضة يوم غد السبت بعد اشارة أطلقها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتزكيته كلا من النائبين اشرف ريفي وفؤاد مخزومي لتولي رئاسة الحكومة, ولن يعني ذلك ان ميقاتي اصبح خارج التسمية.



اذ تقول معلومات الجديد إن عددا من النواب وضمنهم سنة يتجهون الى تسميته، وإن الاتفاق العربي الدولي لا يمانع عودته ضمن برنامج عمل واضح للحكومة بانتظار موعد الانتخابات المقبلة.