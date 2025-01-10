رئيس قبرص ووزير خارجية ايطاليا في بعبدا.. ودعوة لعون الى اجتماع المجلس الاوروبي

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تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعوة من رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس للمشاركة في اجتماع المجلس الاوروبي على مستوى رؤساء الدول في بروكسل في آذار المقبل،بحضور 27 دولة حيث سيكون فرصة للرئيس عون لعرض ما يحتاجه لبنان من مساعدات في شتى المجالات.وذكرت "نداء الوطن" أن زيارة الرئيس القبرصي أتت كرسالة قبرصية وأوروبية لدعم العهد الجديد، وركز البحث مع الرئيس عون على المواضيع المهمة وأبرزها مسألة دعم الجيش ولبنان وتفعيل العلاقة مع البلدان الأوروبية. وأكد الرئيس القبرصي مساعدة العهد أوروبياً، وقد دعاه إلى المؤتمر الأوروبي الذي سيعقد في آذار بحضور 27 دولة حيث سيكون فرصة للرئيس عون لعرض ما يحتاجه لبنان من مساعدات في شتى المجالات.ورسالة الدعم الأوروبية الثانية أتت من وزير الخارجية الإيطالية، حيث تم عرض لاتفاق وقف إطلاق النار وعرض وضع "اليونيفيل" في الجنوب، ووعد الوزير الإيطالي بالعمل أوروبياً على تأمين مساعدات للجيش وللبنان.وأفيد ان البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي سيقوم اليوم على رأس وفد كبير من المطارنة الموارنة بزيارة الرئيس عون لتقديم التهنئة اليه بإنتخابه زار الرئيس عون نفسه بكركي مساء امس والتقى البطريرك الراعي .وكان الرئيس عون استقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في زيارة تهنئة، وهي اول زيارة لرئيس دولة الى لبنان بعد انتخاب الرئيس عون.وقال بعد اللقاء " أردت أن أكون أوّل رئيس يزور لبنان بعد انتخاب الرئيس الجديد لتأكيد وقوف قبرص إلى جانب لبنان، وقدمت للرئيس عون دعوة لزيارة بروكسيل وذلك بعد لقائي الرئيس ماكرون.كما زار بعبدا بعد الظهر وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني الذي اكد "أن انتخاب الرئيس يشكل محطة أساسية ومهمة للبنان وللشرق الأوسط." وأوضح "أن انتخاب الرئيس سيضمن استقرار لبنان، مما سيسهم في تعزيز العلاقات مع لبنان ويتيح له أداء الدور الذي يستحقه في المنطقة. وشدد على ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار الذي تم بعد الحرب، مؤكدًا أن لبلاده دورًا هامًا ضمن قوات اليونيفيل في هذا السياق.واستقبل الرئيس عون الرئيس السابق ميشال عون الذي هنأه بإنتخابه وقال بعد اللقاء "أتيت اليوم ابارك لرئيس الجمهورية الذي تم انتخابه من بعدي. ومن الطبيعي أن آتي للمباركة وأتمنى له النجاح في هذه الظروف الصعبة. هذا واجب بالطبع ان يأتي الرئيس السابق للتهنئة وللتمني للرئيس الجديد بالتوفيق والنجاح في مهمته".