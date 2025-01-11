Advertisement

لبنان

انقسام المعارضة يفضي الى "الخيار الثالث"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-01-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1304413-638721771492416336.png
Doc-P-1304413-638721771492416336.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسود أجواء قوى المعارضة بعض الإرتباك والتوتر بعد "نشوة النصر" في إيصال العماد جوزيف عون الى سدة الرئاسة.
وفي التفاصيل فإن أحد نواب المعارضة يشتم في ترشيح زميليه في المعارضة اللواء أشرف ريفي والنائب فؤاد المخزومي لرئاسة الحكومة المقبلة رائحة إنقسام وخلاف، خاصةً بعدما تسرع اللواء ريفي بترشيح نفسه، وصوّب على زميله في التصريح الذي أدلى به .
Advertisement
وأكد المصدر أنه يمكن أن يكون هناك عامل من خارج المعارضة أو خارجي سبّب هذا الإنقسام أو عدم التنسيق الذي سوف يؤدي بكل سهولة الى وصول شخص ثالث لمنصب الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الإثنين المقبل، بعد تشتت أصوات المعارضة بين مرشحين هما ريفي ومخزومي .


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-01-11
02:35 | 2025-01-11
02:15 | 2025-01-11
02:00 | 2025-01-11
01:45 | 2025-01-11
01:30 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24