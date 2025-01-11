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لبنان
انقسام المعارضة يفضي الى "الخيار الثالث"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-01-2025
|
01:15
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تسود أجواء قوى المعارضة بعض الإرتباك والتوتر بعد "نشوة النصر" في إيصال العماد جوزيف عون الى سدة الرئاسة.
وفي التفاصيل فإن أحد نواب المعارضة يشتم في ترشيح زميليه في المعارضة اللواء أشرف ريفي والنائب فؤاد المخزومي لرئاسة الحكومة المقبلة رائحة إنقسام وخلاف، خاصةً بعدما تسرع اللواء ريفي بترشيح نفسه، وصوّب على زميله في التصريح الذي أدلى به .
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وأكد المصدر أنه يمكن أن يكون هناك عامل من خارج المعارضة أو خارجي سبّب هذا الإنقسام أو عدم التنسيق الذي سوف يؤدي بكل سهولة الى وصول شخص ثالث لمنصب الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الإثنين المقبل، بعد تشتت أصوات المعارضة بين مرشحين هما ريفي ومخزومي .
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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