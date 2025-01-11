هذا ما كشفه انتخاب عون

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قالت مصادر سياسيّة لـ"لبنان24" إنَّ انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بـ99 صوتاً، كشف عن أمرين: الأول وهو أنَّ مجلس النواب لا يُمكن أن يمرّر أي شيء من دون توافق فيما الأمر الثاني يتعلق بما أعلنه عون عن تحضير قوانين جديدة تحتاج إلى إجماع نيابيّ.وأوضحت المصادر أنّ النقطة الأولى تعتبر معقدة، وتقول المصادر إنه لحصول أيّ تطور في أداء السلطة، فإن الحاجة ستكون ماسّة لانتخابات نيابية مُبكرة.أما على صعيد النقطة الثانية، فقد توقعت المصادر أن يُمهد عون قريباً وبعد تشكيل حكومة جديدة، الطريق نحو قوانين ستكون فاعلة جداً وسط توقعات بأن تطال شؤوناً تُعنى الناس مباشرة.ووفقاً للمصادر، فإن عون قد ينكب على دراسة العديد من مقترحات القوانين التي تُعنى بشبكة الحماية الإجتماعية وتطوير الواقع المالي والقضائي، وذلك من أجل تعزيز الواقع الحالي في لبنان، بالتشاور والتعاون مع الحكومة المقبلة ومجلس النواب.