ورشة مرتقبة للتفتيش المركزي

لفت مصدر رقابي رسمي الى أن رسائل وصلت الى التفتيش المركزي من مقربين من العهد يؤكدون خلالها أن مناخا جديدا سوف يظهر وروحية عمل جديدة سوف تبدأ وستسهم وتسهل على التفتيش العمل من دون أي عوائق أو ضغوط أو تدخلات ، وأن هذه الأجواء سوف تظهر قريباً من خلال إنتاجية التفتيش الذي جهز العدة وكل الملفات لإطلاع الرئيس عليها .

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