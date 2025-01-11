Advertisement

لبنان

ورشة مرتقبة للتفتيش المركزي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-01-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1304416-638721774798351366.jpg
Doc-P-1304416-638721774798351366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر رقابي رسمي الى أن رسائل وصلت الى التفتيش المركزي من مقربين من العهد يؤكدون خلالها أن مناخا جديدا سوف يظهر وروحية عمل جديدة سوف تبدأ وستسهم وتسهل على التفتيش العمل من دون أي عوائق أو ضغوط أو تدخلات ، وأن هذه الأجواء سوف تظهر قريباً من خلال إنتاجية التفتيش الذي جهز العدة وكل الملفات لإطلاع الرئيس عليها .
Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-01-11
02:35 | 2025-01-11
02:15 | 2025-01-11
02:00 | 2025-01-11
01:30 | 2025-01-11
01:20 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24