إلغاء قرار منع مأذونيات عناصر قوى الأمن الداخلي داخل لبنان وخارجه

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علم "لبنان 24" ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعلنت في برقية جديدة، إلغاء القرار السابق المتعلق بمنع منح المأذونيات لعناصرها داخل البلاد وخارجها.وجاء في نص البرقية: "يُعتبر أمر البرقية رقم 43425 تاريخ 24/9/2024، المتعلق بوقف منح المأذونيات داخل البلاد وخارجها ومنع التصريف بها، بحكم الملغى".وبذلك، أصبح بإمكان عناصر قوى الأمن الداخلي في الخدمة الفعلية مغادرة البلاد بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مما يتيح لهم حرية التنقل وفقاً للأنظمة المعمول بها.