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لبنان

إلغاء قرار منع مأذونيات عناصر قوى الأمن الداخلي داخل لبنان وخارجه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-01-2025 | 02:15
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علم "لبنان 24" ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعلنت في برقية جديدة، إلغاء القرار السابق المتعلق بمنع منح المأذونيات لعناصرها داخل البلاد وخارجها.

وجاء في نص البرقية: "يُعتبر أمر البرقية رقم 43425 تاريخ 24/9/2024، المتعلق بوقف منح المأذونيات داخل البلاد وخارجها ومنع التصريف بها، بحكم الملغى".
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وبذلك، أصبح بإمكان عناصر قوى الأمن الداخلي في الخدمة الفعلية مغادرة البلاد بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مما يتيح لهم حرية التنقل وفقاً للأنظمة المعمول بها.




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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