"الدايت" بعد العيد... هكذا نستعيد نظامنا الغذائي السليم

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"انشالله الاثنين منبلّش دايت"... جملة تتردد على ألسنة الكثير من اللبنانيين بعد الأعياد. ودائماً ما تقترن هذه الفترة، بالإفراط في تناول الطعام وعدم اتّباع نظام غذائي متوازن نظراً لكمية الطعام الكبيرة التي تقدّم لنا وتنوّعها، كالمأكولات الدهنية، الشوكولا، "بوش" العيد، المكسرات، وغيرها الكثير.وفي أغلب الأحيان ينتهي موسم الأعياد حاملاً معه زيادة في الوزن وارتفاع نسبة الدهون في الجسم، لكن لا تزال هناك فرصة لإنقاص الكيلوغرامات الزائدة، والعودة إلى مقاسات الملابس المناسبة، وذلك من خلال اتباع حمية إنقاذ غذائية.تُشير اختصاصيّة التغذية أنيتا مدوّر لـ"لبنان24" إلى أنّه بعد فترة الاعياد "ينصح بالتركيز على نظام غذائي غني بالمغذّيات يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون. وتجنّب الأطعمة المصنّعة والسكر والكربوهيدرات البسيطة. وبدلاً من ذلك، يجب استهلاك الكثير من الدهون الصحية من مصادر مثل الأفوكادو والمكسّرات والبذور".وتابعت: "من المهم أن تحرص على القيام بنشاط بدني بشكل منتظم بجانب اتباع خطة نظام غذائي صحي للتخلص من الوزن الزائد، حيث تساعد التمارين الرياضية البسيطة مثل المشي لمدة نصف ساعة على الأقل يوميًا أو صعود ونزول السلالم، في نجاح خطة الدايت الخاصة بك".وأكّدت أن النوم جيدًا خاصة في الليل مهم جدًا لجسم صحي، إلا أنه مفيد أيضًا لنجاح خطة الدايت، حيث إن النوم لعدد ساعات كافية وبشكل منتظم يوميًا يجعلك تتخلص من التوتر والقلق اللذين يؤثران بشكل غير مباشر على زيادة وزن الجسم، حيث إن النوم جيدًا يفيد أيضًا في التخلص من الإجهاد الذي يساعد في ارتفاع هرمون الكورتيزول مما يؤدي إلى زيادة الشهية".وتقول مدوّر الى أنه "لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع ويمكن اتباعه بعد العطلة. لذلك الأفضل مراعاة ما يناسب صحة وجسم كل شخص. كما يجب التركيز على أهمية ترطيب الجسم على الصحة العامة، لذا عليكم شرب الكثير من الماء للتخلص من السموم وتعزيز صحة الجلد".وعن العودة الى ممارسة التمارين الرياضية بعد الاعياد، أشارت مدوّر الى أنكم "قد تشعرون في البداية بصعوبة في العودة إلى روتين التمرين بعد الانقطاع عنه لمدّة معيّنة، ولا سيّما إذا أخذتم عطلة طويلة. لكن لا تقلقوا، حاولوا مجدّدًا وببطء. أدمجوا تمارين القوة وتمارين الكارديو وتمارين المرونة وتمارين التمدّد ضمن خطّتكم لضمان وضع خطّة لياقة بدنية متكاملة".وأضافت: "تُعدُّ العودة التدريجية إلى التمرين أساسيّة لتجنّب الإصابات وضمان النجاح على المدى الطويل. لذا، جربوا تمارين خفيفة ومنخفضة الحدّة وزيدوا حدة التمرين ومدّته تدريجيًّا عندما تشعرون بأنّ جسمكم بدأ يتكيّف من جديد مع فكرة التمرين. وتذكّروا دائمًا ألّا تقارنوا نفسكم بالآخرين، بل استمعوا إلى جسمكم وتجنّبوا الإجهاد الزائد".تكثر في فترة الأعياد الولائم والوجبات الغذائية التي قد تكون ضارة بالجسم في حال تناولها الشخص بكثرة، فإذا تجاوزت الحَدّ في تناول الطعام، يمكن العودة للنظام الصحي في اليوم التالي من دون قلق. في النهاية كانون الثاني هو فرصة مثالية لمراجعة العادات الغذائية وبدء العام الجديد بنشاط وصحة.