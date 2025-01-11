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لبنان

سلسلة من المنخفضات الجوية ستضرب لبنان: أجواء باردة وأمطار طوفانية.. فاستعدوا

Lebanon 24
11-01-2025 | 01:20
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان لبنان والمنطقة الممتدة من تركيا حتى شبه الحزيرة العربية لا زالوا تحت تأثير المرتفع شبه المداري وسوف يزداد نشاطه اعتباراً من يوم الاثنين ولغاية يوم الخميس المقبل مساء، يتخلل وضع الويك اند حالة عدم استقرار خاطفة بحيث تتساقط الثلوج بشكل عابر فوق 1900 متر وتكون الامطار محليّة، لا تشمل كل المناطق اللبنانية.
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وأضاف خنيصر: "سوف تتعرض منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط في القسم الثاني من هذا الشهر والاسبوع الاول من شهر شباط لسلسلة من المنخفضات الجوّية مصحوبة بأمطارغزيرة وقد تكون طوفانية في بعض المناطق مع صواعق تترافق مع تدني حاد بدرجات الحرارة وتساقط للثلوج على الجبال المتوسطة فتكون التراكمات الثلجية ممتازة فوق 1600 متر، الامر الذي سيُنعش موسم التزلج، اجواء باردة جداً وخيرات سينعم بها لبنان بسبب نشاط منخفضَي البحر الاحمر والايسلاندي.


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