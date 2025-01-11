ارتفاع أسعار الذهب.. فرصة ذهبية للبنانيين؟

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مع دخول العالم عام 2025، واصل الذهب ارتفاعه ليحقق أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال التداولات الأخيرة.ومع هذا الارتفاع، تزايدت التساؤلات حول مدى تأثير ذلك على لبنان، وما إذا كان من الأفضل للبنانيين شراء الذهب في هذه الفترة.وفي هذا السياق، أوضح خبير اقتصادي لـ "لبنان 24" أن "لبنان يمتلك كمية كبيرة من الذهب، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار الذهب تكون مفيدة له. بالطبع، الارتفاع الطفيف لا يؤثر بشكل كبير، مثل زيادة بقيمة عشرين دولارًا، لكن الارتفاع الملحوظ الذي شهدناه خلال العام الماضي، من سعر 1800 دولار إلى 2800 دولار، قد زاد من قيمة احتياطيات لبنان من الذهب. وهذا التغير سيكون إيجابيًا على المدى الطويل في حال قرر لبنان الاستفادة من هذه الاحتياطيات".ونصح الخبير اللبنانيين بشراء الذهب، قائلاً: "أنا دائمًا ما أنصح اللبنانيين بإضافة الذهب إلى محفظتهم المالية أو الاستثمارية. من لا يملك الذهب الآن يمكنه البدء بشرائه الآن بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7% من إجمالي دخله الشهري أو السنوي، وفقًا لقدرة كل شخص المالية. من المهم أن يكون جزءا من هذه المحفظة مخصصًا للذهب أو الفضة، حيث يساعد ذلك في حماية الأفراد من تأثيرات التضخم والتوترات الجيوسياسية في المنطقة."وعن تأثير ارتفاع الذهب على الدولار، اعتبر الخبير أن "الارتباط التقليدي بين ارتفاع الذهب وانخفاض الدولار ليس دائمًا دقيقًا، حيث شهدنا في كثير من الأحيان خلال العام الماضي أن الدولار كان إيجابيًا في الوقت نفسه الذي كان فيه الذهب يرتفع. وبالتالي، يجب إعادة التفكير في العلاقة بين الدولار والذهب، إذ من المتوقع أن يشهد المستقبل ارتفاعًا مشتركًا لكلا العنصرين. هذا يعود أساسًا إلى قوة الاقتصاد الأميركي مقارنةً بضعف الاقتصاد الأوروبي والبريطاني. كما أن الذهب في صعود مستمر نظرًا لأن البنوك المركزية تقوم بشرائه لحماية نفسها من تجميد الأصول، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة."