خروقات وقف اطلاق النار الاسرائيلية مستمرة.. هذا جديدها في عيتا الشعب

واصلت قوات الجيش الاسرائيلية خرق وقف النار، حيث نفذت صباح اليوم قوة اسرائيلية عملية تفجير لعدد من المنازل في بلدة عيتا آلشعب في قضاء بنت جبيل، ونتج عن ذلك أصوات قوية سمع صداها في اجواء عدد من قرى قضاء بنت جبيل .

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