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لبنان

احرق شجرة الميلاد في صيدا... وقوى الامن كانت بالمرصاد

Lebanon 24
11-01-2025 | 03:10
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة كلّ أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية خصوصا خلال فترة الأعياد، وبتاريخ 26-12-2024، أقدم مجهولان على متن دراجة آلية على رمي مادّة مشتعلة على شجرة الميلاد في مدينة صيدا - دوّار إيليا، ما أدّى إلى احتراقها.
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على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات جهودها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّة المتورطَين في عملية إحراق الشجرة ومن بينهما المدعو: ا. د. (من مواليد عام ۲۰۰۱، فلسطيني). 
بتاريخ 31-12-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صيدا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على إحراق شجرة الميلاد بواسطة مادّة مشتعلة في محلّة دوّار إيليا، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر.
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