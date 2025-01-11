Advertisement

لبنان

في عز الشتاء.. مخزون بحيرة القرعون انخفض وتوقع سنة مائية جافة

Lebanon 24
11-01-2025 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1304468-638721875802359467.jpg
Doc-P-1304468-638721875802359467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مؤشرات مخزون بحيرة القرعون الى سنة مائية جافة حيث لا يزال مخزون البحيرة يشير الى الانخفاض في عز فصل الشتاء حيث انخفض ما دون 60 مليون متر مكعب، ما قد ينعكس على انتاج الطاقة الكهرومائية خلال الاشهر القادمة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

بحيرة القرعون 11 كانون ثاني 2025 :
مستوى إرتفاع المياه في السد عن سطح البحر 839.04 مترا.
 مخزون المياه في بحيرة القرعون 58436000 متر مكعب
تصريف نهر الليطاني 2.85 متر مكعب ثانية .
المياه المعنّفة في معمل عبد العال 5.59 متر مكعب ثانية.



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:32 | 2025-01-11
05:00 | 2025-01-11
05:48 | 2025-01-11
05:47 | 2025-01-11
05:44 | 2025-01-11
05:30 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24