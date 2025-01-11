في عز الشتاء.. مخزون بحيرة القرعون انخفض وتوقع سنة مائية جافة

Advertisement

كشفت مؤشرات مخزون بحيرة القرعون الى سنة مائية جافة حيث لا يزال مخزون البحيرة يشير الى الانخفاض في عز فصل الشتاء حيث انخفض ما دون 60 مليون متر مكعب، ما قد ينعكس على انتاج الطاقة الكهرومائية خلال الاشهر القادمة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".بحيرة القرعون 11 كانون ثاني 2025 :مستوى إرتفاع المياه في السد عن سطح البحر 839.04 مترا.مخزون المياه في بحيرة القرعون 58436000 متر مكعبتصريف نهر الليطاني 2.85 متر مكعب ثانية .المياه المعنّفة في معمل عبد العال 5.59 متر مكعب ثانية.