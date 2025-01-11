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لبنان

أمن الدولة في عكار تصادر أطنان من البطاطا المهرّبة

Lebanon 24
11-01-2025 | 04:01
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في إطار مكافحة تهريب المنتجات الزراعية، أقدمت دوريّة لأمن الدولة في عكار - مكتب حلبا، وبمؤازرة مندوب من مصلحة الزراعة، على مصادرة 8 أطنان من البطاطا المهرّبة من سوريا في سوق الخضار في قبّة بشمرا، وتقوم اليوم بتوزيع الكميّة المصادرة على الجمعيّات الخيرية في المنطقة، بعد أخذ إشارة القضاء.
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