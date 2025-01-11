بعد الامطار اليوم.. الطقس غدا غائم مع ارتفاع طفيف بالحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار خفيفة محلية صباحا كما يتوقع تساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800م وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: منخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة ويستمر حتى فجر يوم الأحد حيث يتجه شرقا ويستقر الطقس تدريجيا مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.تحذير: من خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1700 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار خفيفة محلية صباحا كما يتوقع تساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800م وما فوق ، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار. نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو ال 1700م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى. الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية بينما تبقى الحرارة الدنيا منخفضة خلال الليل وساعات الصباح الاولى خاصة في المناطق الداخلية والجبلية وبداية انخفاض بنسبة الرطوبة.نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو ال 1600م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى. الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء الاجواء باردة خلال الليل وساعات الصباح الاولى خاصة في المناطق الداخلية .- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 65 و 85 %.- حال البحر: مائج.- حرارة سطح الماء: 19 درجة .- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,49.