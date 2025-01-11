عبدالله: نشكر وزير الصحة تقديمه تجهيزات لمستشفى سبلين الحكومي

كتب النائب بلال عبد الله على منصة "إكس": "شكرا معالي وزير الصحة، باسم أهالي الشوف، على التجهيزات الجديدة لمستشفى سبلين الحكومي: 6 ماكينات غسيل الكلى، قسطلة القلب والشرايين، جهاز الرنين المغناطيسي، جهاز التصوير الصوتي، جهاز الأشعة الشامل الاستخدام. وأخيرا، جهاز العمليات الجراحية المجهز بالأشعة".

Advertisement