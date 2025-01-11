ميقاتي في دمشق ولقاء مع الشرع.. أول زيارة لبنانية رسمية للإدارة السورية الجديدة

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم السبت، العاصمة السورية دمشق حيث التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في قصر الشعب.

ولدى وصوله إلى القصر، استقبل الشرع الرئيس ميقاتي، ثم انتقل وإياه إلى صالة الاستقبال حيث عُقد لقاء بين الطرفين شارك فيه عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير.