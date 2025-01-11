رفع لافتات لرئيس الجمهورية في قرى جنوبية

علقت رابطة مخاتير قضاء جزين لافتات التبريك وصورا لرئيس الجمهورية جوزاف عون، من كفرجرة مرورا بروم وضهر الرملة وجزين وصولا الى العيشية مسقط رأس الرئيس، حيث علقت صورة عملاقة للرئيس.

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