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لبنان
رفع لافتات لرئيس الجمهورية في قرى جنوبية
Lebanon 24
11-01-2025
|
05:44
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علقت رابطة مخاتير قضاء جزين لافتات التبريك وصورا لرئيس الجمهورية جوزاف عون، من كفرجرة مرورا بروم وضهر الرملة وجزين وصولا الى العيشية مسقط رأس الرئيس، حيث علقت صورة عملاقة للرئيس.
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