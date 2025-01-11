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لبنان

رفع لافتات لرئيس الجمهورية في قرى جنوبية

Lebanon 24
11-01-2025 | 05:44
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علقت رابطة مخاتير قضاء جزين لافتات التبريك وصورا لرئيس الجمهورية جوزاف عون، من كفرجرة مرورا بروم وضهر الرملة وجزين وصولا الى العيشية مسقط رأس الرئيس، حيث علقت صورة عملاقة للرئيس.
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عون

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