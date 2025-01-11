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لبنان

عسكريون متقاعدون يوزعون الحلوى في طرابلس ابتهاجا بانتخاب رئيس الجمهورية

Lebanon 24
11-01-2025 | 05:55
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قدمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين التابعة للهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، وجمعية "الاتزان الاجتماعي والمساواة،" لمناسبة انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، الحلوى على المواطنين في ساحة دوار السلام في طرابلس، ابتهاجا بالمناسبة، وللتعبير عن فرحهم، برئاسة العميد الركن الدكتور علي عمر.
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 وألقى العميد الدكتور علي عمر كلمة قال فيها: "زملائي العسكريين المتقاعدين، أيها اللبنانيات واللبنانيون، أسعدكم الله أينما كنتم. لقد كان انتخاب حضرة العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية الخيار السليم والصحيح، ومدعاة فخر واعتزاز للبنانيين وللمؤسسة العسكرية ولنا كعسكريين متقاعدين"، وأضاف: "كيف لا؟ وقد تربينا وترعرعنا معا تحت الظلال الوارفة لمؤسسة الجيش اللبناني الأشم ،مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء. نعم العماد جوزاف عون الرجل المناسب والخيار الصحيح في المكان والزمان والمرحلة المناسبين، التي نأمل أن تقوم خلالها قيامة الوطن ونهوضه من كبوته وتعاسته، وسطوة الأحزاب والميليشيات عليه وعلى قراره، بعد حرب مدمرة وتدهور اقتصادي واجتماعي ومالي".

وتابع: "نبارك للوطن وللبنانيين هذا الخيار الصحيح، ونسأل الله ان يوفقه في مهامه وأن يحفظه من كل مكروه. ونحن كمتقاعدون، مدعوون للوقوف الى جانبه في السراء والضراء، كي يرفرف العلم اللبنانية وحده على كامل تراب الوطن".

وختم العميد عمر "بإسمي وبإسم زملائي العسكريين المتقاعدين في الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى وجمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة، نبارك لأنفسنا اولا وللمؤسسة العسكرية هذا الإنتخاب وهذا الخيار السليم.عشتم وعاش لبنان سيدا حرا مستقلا وعاش الجيش اللبناني، والمؤسسات العسكرية الجامعة".
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