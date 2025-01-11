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لبنان

دريان التقى المفتي العام للجمهورية العربية السورية

Lebanon 24
11-01-2025 | 06:35
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي، في حضور مجلس المفتين في لبنان ورئيس المحاكم الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي وأمين فتوى طرابلس الشيخ بلال بارودي. 
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وتم التداول في الشؤون الإسلامية وتعزيز العلاقات التي كانت قائمة بين لبنان وسوريا على التعاون والمحبة والثقة والاحترام المتبادل والانفتاح على الآخر، وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية التشاور بين العلماء السوريين واللبنانيين للقيام بدورهم الفاعل في نشر العلم الشرعي الصحيح والقيم الإسلامية والأخلاق السامية المبنية على قواعد الشريعة الإسلامية.
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