Advertisement

لبنان

غداء يجمع ميقاتي والشرع ومؤتمر صحفي مرتقب لوزيري خارجية لبنان وسوريا

Lebanon 24
11-01-2025 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1304556-638722001208126180.jpg
Doc-P-1304556-638722001208126180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زيارته إلى دمشق حيث عقد لقاء مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في قصر الشعب.
 
وأقام الشرع على شرف ميقاتي والوفد المرافق له مأدبة غداء، على أن يُعقد في ختام الزيارة مؤتمر صحفي لوزيري خارجية لبنان وسوريا.
Advertisement
 
 
وشارك في لقاء ميقاتي - الشرع عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير.
 

في المقابل، شارك عن الجانب السوري وزير الخارجية اسعد شيباني ورئيس الاستخبارات انس خطاب ومدير مكتب الشرع  علي كده.
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2025-01-11
08:19 | 2025-01-11
08:14 | 2025-01-11
08:10 | 2025-01-11
08:10 | 2025-01-11
07:49 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24