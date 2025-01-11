غداء يجمع ميقاتي والشرع ومؤتمر صحفي مرتقب لوزيري خارجية لبنان وسوريا

يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زيارته إلى دمشق حيث عقد لقاء مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في قصر الشعب.

وأقام الشرع على شرف ميقاتي والوفد المرافق له مأدبة غداء، على أن يُعقد في ختام الزيارة مؤتمر صحفي لوزيري خارجية لبنان وسوريا.

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وشارك في لقاء ميقاتي - الشرع عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير.



في المقابل، شارك عن الجانب السوري وزير الخارجية اسعد شيباني ورئيس الاستخبارات انس خطاب ومدير مكتب الشرع علي كده.