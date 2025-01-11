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لبنان

قوى الأمن أوقفت والد فتاة قاصر... هذا ما كان يفعله بها

Lebanon 24
11-01-2025 | 07:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مفرزة طرابلس القضائية التابعة لقوى الأمن الداخلي أوقفت المدعو ه.م، بسبب تحرّشه بابنته القاصر.
 
 
 
 
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