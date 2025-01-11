أثناء نقل مواطنين أثاث منزلهم في عيترون... إليكم ما رمته "درون" إسرائيليّة عليهم

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "درون" إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على مواطنين كانوا يقومون بنقل الأثاث من منزلهم في عيترون.

وفي سياق منفصل، قامت جرافة إسرائيليّة بأعمال تجريف في محيط مركز الحمرا التابع للجيش.