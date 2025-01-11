المفتي إمام: شهادة للتاريخ بحقّ الرئيس عون

كتب مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام على منصة "إكس": "عندما استلم فخامة الرئيس جوزاف عون قيادة الجيش، لمس أهل طرابلس والشمال مفهوما جديدا للأمن، الأمن الذي لا يقوم على الحديد والنار، وإنما يلامس وجع المواطن، ويتكامل فيه الجيش مع مجتمعه وأهله لمعالجة المشكلات، الأمن المترابط مع رؤية تنموية وتواصلية متينة، وهذه شهادة للتاريخ".

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