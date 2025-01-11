المكاوي يوقع إتفاقية الحج إيذانا بانطلاق التحضيرات لضمان سلامة الحجاج

وقع رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان القاضي محمد المكاوي مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إتفاقية الحج لموسم ١٤٤٦ هجري إيذانا بانطلاق التحضيرات لضمان سلامة الحجاج ورفاهيتهم وجودة الخدمات. وسيشارك المكاوي في افتتاح مؤتمر ومعرض الحج للعام ٢٠٢٥ الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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