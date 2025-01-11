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لبنان

بالصورة... إسرائيل استهدفت سيارة في بلدة كونين

Lebanon 24
11-01-2025 | 09:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة في بلدة كونين.
 
 
وبحسب المعلومات، لم يُفدّ عن وقوع إصابات لأنّ الصاروخ الذي أطلقته المسيّرة لم يصبّ السيارة.
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