بالصورة... إسرائيل استهدفت سيارة في بلدة كونين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة في بلدة كونين.

وبحسب المعلومات، لم يُفدّ عن وقوع إصابات لأنّ الصاروخ الذي أطلقته المسيّرة لم يصبّ السيارة.