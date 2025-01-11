المزيد من المواقف المهنئة بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية

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تواصلت التصريحات والمواقف المهنئة بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، معتبرة ان خطاب القسم بمثابة الدستور للعهد الجديد ومعالم الطريق للمرحلة المقبلة والخروج من الازمات.تجمع موظفي الادارة العامةوتقدم تجمع موظفي الإدارة العامة بالتهنئة لجميع اللبنانيين بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، واعتبر في بيان، ان لهذا الشغور "آثارا سلبية كبيرة على اللبنانيين بعامة والموظفين بخاصة، سواء في ضياع حقوقهم المالية او في الشغور الكبير في المراكز الادارية"، آملا ان "يكون العهد الجديد منطلقا للاصلاح الشامل".وثمن كلام الرئيس الجديد حول اصلاح الادارة العامة، مؤكدا ان "الخطوة الاولى تكمن في اقرار مشروع قانون تصحيح للرواتب يراعي العدالة والانصاف والمساواة، اضافة لتصحيح كافة التقديمات الاجتماعية، واعادة الشفافية والنزاهة في التعيينات الادارية بعيدا عن المحاصصة التي دمرت البلاد".نقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهةوهنأت نقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة العماد جوزاف عون، وقالت في بيان: "إنّنا إذ نثمّن عاليًا الخبرات القياديّة لفخامته وقدرته الرّاسخة على مواجهة التّحديات مهما بلغت صعوبتها، نتطلّع بأمل وثقة إلى عهده ليكون بوابة خير وبداية نهضة شاملة لوطننا الغالي. كما نأمل أن يسهم انتخابه في إعادة تعزيز دور لبنان الرّيادي في جميع القطاعات الإنتاجية، ولا سيّما قطاع تصدير الفاكهة والخضار، واستعادة العلاقات الطبيعية والمتينة مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية لما فيه خير البلدين".رابطة الاساتذة المتقاعدينوباركت رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمى للرئيس العماد جوزاف عون، معتبرة ان "خطاب القسم هو خارطة طريقكم للنهوض بالوطن من المزرعة الى دولة المؤسسات، حيث قاربتم كل المواضيع التي يعاني منها البلد".وقالت الرابطة في بيان: "نحن في الرابطة معكم ونشد على ايديكم لاكمال المسيرة المظفرة، فخامة الرئيس لقد دعمتم المتقاعدين وانتم في قيادة الجيش، اما الان وانتم صاحب الفخامة ما يعني انه لن يظلم احد بعهدكم، بخاصة فئة المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) الذين أفنوا زهرة عمرهم، بخدمة الوطن، وأصبحوا الان، كما تعلمون، تحت خط الفقر وبخاصة انكم مهتمون بحفظ كرامة المتقاعدين في شيخوختهم كما ورد في خطاب القسم، سدد الله خطاكم واعطاكم القوة والصبر على انجاز المهمة بالنهوض بالوطن الى شاطيء الامان".حركة لبنان الشبابوهنأت حركة لبنان الشباب للإنماء والتطوّر بانتخاب الرئيس عون، وطالبت الحركة السيدة الأولى بإعادة وزارة شؤون المرأة.وهنأت الحركة السيدة الأولى نعمت عون بتوليها هذا المنصب، وقالت في بيان: "فقد برهنت من خلال مسيرتها كإمرأة وزوجة وأم وفاعلة في المجتمع المدني وسند لقائد الجيش ومواطنة لبنانية بأنها صورة للمرأة اللبنانية الحضارية بكلّ ما لديها من الصفات الحاضرة كمثقفة وقديرة وموجّهة في الحياة العملية".وأشارت ناهد سوسان نائب الرئيس للإنماء والتطوّر وأمينة شؤون المرأة في الحركة سمر صهيون الى أنّ "حركة لبنان الشباب سوف تساهم بكلّ مؤهلاتها مع السيدة الأولى في مسيرة دعم وتمكين المرأة اللبنانية لتنال حقوقها كمواطنة وتدخل معترك الحياة السياسية والعملية والإجتماعية بشكل صحيح ومحقّ لكي يقوم لبنان الجديد بمقوّمات جميع مواطنيه نساءً ورجالاً".وطالبت الحركة بأن "تُعاد وزارة شؤون المرأة للإسراع بتفعيل دور المرأة في لبنان".جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوحوهنأت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح الرئيس عون لمناسبة انتخابه وقالت في بيان: "إن هذا الانتخاب يمثل مرحلة جديدة من الأمل بالمستقبل بلبنان والتقدم وتعويض الأوقات الصعبة التي شهدها في السنوات الماضية العجاف، كما ويعكس التزام فخامتكم بالحفاظ على استقرار الوطن وتعزيز مسيرة الخروج من أزمانه واعادة ازدهاره على قاعدة الشفافية الصادقة والحزم في ممارسة الحكم".أضافت: "ان قيادتكم للبلاد لن تكون اقل كفاءة من ممارستكم لقادة الجيش خلال أصعب الظروف التي مر بها الوطن"، سائلين الله أن "يوفقكم في مهامكم ويعينكم على تحقيق تطلعات اللبنانيين في الأمن والاستقرار والرخاء".لقاء "لبنان المحايد"وهنأ "لقاء لبنان المحايد" العماد جوزاف عون وقال في بيان: "إن انتخابكم يأتي كفجرٍ جديد يلوح في أفق لبنان، هذا الوطن الذي طالما تطلع أبناؤه إلى قيادة حكيمة وشجاعة تحمل همومهم وآمالهم على أكتافها، لقد أثار خطاب القسم الذي ألقيتموه عاصفة من الفخر في نفوسنا، لما حمله من مواقف وطنية ورؤية استراتيجية لم نسمع مثيلًا لها منذ اتفاق الطائف. لقد أكدتم بجرأة وصدق أن لبنان ليس ملكًا لنا بل نحن ملكه، وهو القول الذي يعيد إلينا جوهر انتمائنا وواجبنا الأسمى تجاه هذا الوطن".أضاف: "نؤكد لكم أننا نقف إلى جانبكم بكل إخلاص وإيمان، مصممين على أن نكون شركاء في هذا المسار الوطني الذي اخترتموه من أجل خدمة لبنان وإعلاء شأنه. معلنا "وضع كل إمكانياتنا ودراساتنا لدعم مساعيكم في العمل على إعلان حياد لبنان وتحصينه من الصراعات الإقليمية التي أرهقته. ونجدد إيماننا بأن الحياد ليس فقط ضرورة للبقاء، بل هو أيضاً المفتاح الذي يفتح الأبواب أمام الاستقرار والنمو والازدهار، ويعيد لبنان إلى مصاف الدول المتقدمة".وختم: "إن التزامكم بالعمل على تطوير المؤسسات وتعزيز القانون والعدالة، وانطلاقاً من حرصكم على تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية، ومدّ يدكم للتعاون مع الجمعيات والفعاليات، والقوى العاملة، نحن معكم بروح وطنية صادقة لتحقيق هذا المشروع الوطني الجامع"."المبادرة الوطنية للنهوض"وهنأت "المبادرة الوطنية للنهوض" جميع اللبنانيين بإنتخاب العماد جوزاف عون رئيسا" للجمهورية "بعد عامين ونيف من الفراغ القاتل في موقع رئاسة الجمهورية". كما هنأت اللبنانيين على خطاب القسم "المتضمن برنامجا" إصلاحيا" متكاملا" يسد فراغ الجمهورية ويراهن على احتكار الدولة للسلاح، ويرتكز على مبادئ ١٧ تشرين التي لطالما طالبنا بها وعملنا على تعميمها كمبادئ وأسس للجمهورية الثالثة".وقالت:" لقد برهن الرئيس المنتخب جوزاف عون، ابن قرية العيشية الجنوبية، أنه كان أميناً على قيادة الجيش، ولذلك كلّفه اللبنانيون اليوم بما هو أكثر، في رئاسة الجمهورية".وأكدت أن "الفرصة الآن هامة جداً لتعاون الجميع لإعادة بناء لبنان، عبر الانطلاق من تطبيق اتفاق الطائف، وصولاً الى دولة مدنية، ودولة القانون والعدالة الاجتماعية".اتحاد لجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيلوهنأ اتحاد لجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل الرئيس عون، وقال في بيان:"نستشرف عهدًا تشرق فيه أنوار الحكمة على دروب الوطن المظلمة، ونبصر فيه بذور الخلاص تُزرع في تربة أثقلتها الحروب وخراب الفساد وتآكل المؤسسات".أضاف البيان:" إننا، وقد أصغينا إلى خطاب القسم بقلوب مُفعمة بالطموح، نعرب عن بالغ التقدير للالتزام الساطع بالحفاظ على المدارس الخاصة، والنهوض بمؤسسات التعليم الرسمي لتعود بلادنا حاضنة الفكر ومنارة الإبداع، تجدد عهدها مع رسالة العلم التي صنعت مجدها".نقابة صناعة الخبزوهنأت نقابة صناعة الخبز في جبل لبنان برئاسة النقيب انطوان سيف العماد جوزاف عون، معتبرة ان "القسم الذي ادلى به غداة انتخابه يعتبر بمثابة خارطة طريق للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلد".وتمنت النقابة "النجاح لفخامته"، واضعة النقابة ورئيسها والاعضاء في خدمة تنفيذ هذا القسم "الذي اجمع عليه كل فئات الشعب اللبناني".واملت ان يتمكن الرئيس عون "من اعادة الازدهار الى وطننا والطمأنينة الى نفوس اللبنانيين الموعدين بعهد كله ايمان بمستقبل لبنان".