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لبنان
هيئة إدارية جديدة لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان
Lebanon 24
11-01-2025
|
10:05
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انتخب تجمع مالكي الأبنية هيئة ادارية جديدة، ففاز بالتزكية المرشحون التالية أسماؤهم: المحامية أنديرا الزهيري: رئيسة الهيئة الإدارية السابقة، الخبير المحلف جان مطر: أمين صندوق سابق، حسان العجوز : أمين سر سابق، الدكتور محمد خشخش : مستشار سابق، الخبير المحلف يوسف جاروش : عضو إداري سابق، سمير إسطفان : أمين صندوق سابق، كلير عازار : أمينة سر سابقة، جورج الحاج : عضو إداري سابق، غابي شوحا : عضو إداري سابق، عمر دسوم : أمين صندوق سابق، والسيدة زينة شاتيلا.
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وعقدت الهيئة الإدارية الفائزة إجتماعا افتتح بكلمة ألقتها رئيسة التجمع السابق المحامية أنديرا الزهيري، التي أشادت بروح العمل الجماعي والتفاني الذي أبداه جميع الأعضاء السابقين في سبيل خدمة جميع المالكين. وشكر كل من ساهم في تحقيق أهداف التجمع. كما عبّرت عن أمنياتها للهيئة الإدارية الجديدة ب "التوفيق والنجاح" في أداء مهامها، داعيةً الجميع إلى "مواصلة التعاون والعمل لتحقيق كامل أهداف التجمع ودعم مسيرته النضالية".
وأخيرا جرى إستكمال العملية الإدارية الداخلية وأسفرت عن إنتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم للمراكز الإدارية التالية:
الخبير جان مطر رئيسا، المحامية أنديرا الزهيري نائبا للرئيس، حسان العجوز امينا للسر، سمير إسطفان أمينا للصندوق، عمر دسوم محاسبا.
كما تم إختيار المستشارين التالية أسماؤهم بالإجماع: النقيب والرئيس السابق جوزيف زغيب، المستشار السابق الدكتور محمد خشخش، المستشار السابق عبد الكريم الجمال.
وشددت الهيئة الادارية الجديدة على إلتزامها "العمل بصدق وجدية لتحقيق كافة أهداف التجمع، بما فيها إحقاق الحق، ورفع الظلم والغبن عن جميع المالكين من دون إستثناء".
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