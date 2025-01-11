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لبنان
بشأن سفارة الإمارات في بيروت... ماذا تبلغ رئيس الجمهوريّة؟
Lebanon 24
11-01-2025
|
10:20
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تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اتصالاً هاتفيا ًاليوم من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنّأه فيه على انتخابه وعلى "الثقة التي منحه إياها اللبنانيون"، متمنياً له "التوفيق في مهامه والنجاح في مسعاه للنهوض بلبنان".
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واكد الرئيس الاماراتي وقوف بلاده "الى جانب لبنان والشعب اللبناني، والمساهمة في كل ما يعزز العلاقات بين البلدين وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين"، وابلغه انه بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي قررت الامارات "إعادة فتح سفارتها في بيروت، على ان يبدأ العمل فيها في أقرب وقت ممكن".
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