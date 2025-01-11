مداهمة منزل في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي داهمت منزل م.ح في محلة شارع الراهبات في مدينة طرابلس.



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وتأتي هذه المداهمة في إطار متابعة توقيف الاستخبارات العامة في سوريا، بعض الشبان من أبناء طرابلس.