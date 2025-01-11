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لبنان

مداهمة منزل في طرابلس

Lebanon 24
11-01-2025 | 10:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي داهمت منزل م.ح في محلة شارع الراهبات في مدينة طرابلس.
 
 
وتأتي هذه المداهمة في إطار متابعة توقيف الاستخبارات العامة في سوريا، بعض الشبان من أبناء طرابلس.
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طرابلس

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