Advertisement

لبنان

سقطت من الطابق الخامس وتُوفيت على الفور!

Lebanon 24
11-01-2025 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1304655-638722147523906680.jpg
Doc-P-1304655-638722147523906680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة عاملة منزليّة بعد سقوطها من الطابق الخامس، عند مستديرة بيستاشيو في مدينة الميناء.

وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، وقد باشرت القوى الأمنية التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"عزومة" أدت لوفاة 4 أشخاص.. من هو الشيف أبو عمر الدمشقي الذي نظّم الفعالية الخيرية في الجامع الأموي؟
lebanon 24
11/01/2025 23:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب البقلاوة.. وفاة ابنة الـ 17 عاما بطريقة مأساوية (صورة)
lebanon 24
11/01/2025 23:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
lebanon 24
11/01/2025 23:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تؤكد: شرب القهوة في هذا الوقت يقلل من خطر الوفاة
lebanon 24
11/01/2025 23:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الميناء

وفاة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2025-01-11
15:54 | 2025-01-11
15:34 | 2025-01-11
15:25 | 2025-01-11
15:23 | 2025-01-11
14:56 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24