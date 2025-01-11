سقطت من الطابق الخامس وتُوفيت على الفور!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة عاملة منزليّة بعد سقوطها من الطابق الخامس، عند مستديرة بيستاشيو في مدينة الميناء.



وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، وقد باشرت القوى الأمنية التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.