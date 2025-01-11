"الخارجية السورية" تكشف تفاصيل لقاء ميقاتي والشرع

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وبعد اللقاء، لفتت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إلى أن اللقاء الإيجابي تم خلاله مناقشة مواضيع هامة تصب في مصلحة البلدين. وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي تتويجاً للدور العربي الداعم للشعب السوري وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين سوريا ولبنان، مشيرة إلى الروابط الثقافية والاجتماعية القوية بين البلدين. كما تم التأكيد على أن استقرار سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان والعكس صحيح.وناقش الجانبان دور سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، مع التأكيد على أن سوريا اليوم ستنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في كافة المجالات، بعد أن ترك النظام السابق خلفه دولة منهارة ونظاماً مؤسساتياً ضعيفاً.