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لبنان

"الخارجية السورية" تكشف تفاصيل لقاء ميقاتي والشرع

Lebanon 24
11-01-2025 | 11:10
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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم السبت، العاصمة السورية دمشق حيث التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في قصر الشعب.
 
وبعد اللقاء، لفتت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إلى أن اللقاء الإيجابي تم خلاله مناقشة مواضيع هامة تصب في مصلحة البلدين. وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي تتويجاً للدور العربي الداعم للشعب السوري وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين سوريا ولبنان، مشيرة إلى الروابط الثقافية والاجتماعية القوية بين البلدين. كما تم التأكيد على أن استقرار سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان والعكس صحيح.
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وناقش الجانبان دور سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، مع التأكيد على أن سوريا اليوم ستنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في كافة المجالات، بعد أن ترك النظام السابق خلفه دولة منهارة ونظاماً مؤسساتياً ضعيفاً.
 
كما تم الاتفاق على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتأمين الحدود، والتعاون في مكافحة المخدرات. كذلك تم الإتفاق على متابعة قضية الأموال المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، بالإضافة إلى تشكيل لجان مشتركة على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

لبنان

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