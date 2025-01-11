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لبنان

نائب "قواتي" يُهاجم سفير إيران: "إنت شو خصّك"

Lebanon 24
11-01-2025 | 11:17
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "فيسبوك": 
 
"سعادة سفير ايران في لبنان مجتبى أماني، انت شو خصك كيف تم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. كل ما على سعادتك ودولتك الناشرة لكل شيء في لبنان والمنطقة إلا السعادة، ان تحترموا ارادة الشعب اللبناني وممثليه في البرلمان. شو خصك إذا سمير جعجع مرشح او غير مرشح للرئاسة لتستفيض في التحاليل السخيفة المفلسة؟ انت حبيت تصنف حزب الله وحركة امل بالمناورين لتحقيق مصالحهم. اسطفل انت وإياهن. سعادة السفير احترم سيادة وكرامة الدولة يلي مستضيفتك إذا مش حابب تحترم نفسك والدولة اللي بتمثلها. لم ولن تكون مفوضاً سامياً علينا ولو ان ذلك أقصى "الأماني" بالنسبة لك سيد مجتبى. اما وزارة خارجيتنا فعليها المبادرة فوراً إلى استدعاء سفير ايران في لبنان لتذكيره بضرورة احترام الأصول الديبلوماسية والتي تحفظ سيادة لبنان غير القابلة للمساومة".
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