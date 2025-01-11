البطريرك يونان مهنئا الرئيس عون: نسأل الله أن يبارك عهدكم

وجه بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان رسالة تهنئة للرئيس العماد جوزاف عون، بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.

وفي رسالته، قال يونان: "يسرّنا أن نكتب إليكم لنقدّم لفخامتكم التهاني الحارّة بانتخابكم، بعد طول انتظار، رئيساً للجمهورية اللبنانية، باسمنا الشخصي، وبالنيابة عن كنيستنا السريانية الكاثوليكية الأنطاكية، أساقفةً وإكليروساً ومؤمنين، في جميع أنحاء العالم، وبخاصّة أبناء كنيستنا وبناتها في لبنان، بلدنا الغالي الذي أحببناه وسنبقى نحبّه ونخلص له ونخدمه ونبذل في سبيله الغالي والثمين، مع جميع الغيارى من أبنائه".

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أضاف:" نتمنّى لفخامتكم عهداً مباركاً وميموناً، يتكلّل بالنجاح والتوفيق في قيادة دفّة البلاد في هذه الأيّام الصعبة والعصيبة من تاريخ لبنان ومنطقة الشرق الأوسط برمّتها، والتي تشهد تحوّلات جذرية ومصيرية. نتوسّم الخير بشخصكم لما حباكم الله به من مزايا وصفات تجعلكم أهلاً لتحمُّل أعباء هذه المهمّة بجدارة واستحقاق. نسأل الله تعالى أن يبارك عهدكم، وأن يعضدكم للقيام بالمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقكم، فتجمعوا اللبنانيين بالتضامن والتعاضد بين مختلف مكوّنات الوطن، وتبذلوا الجهود، مع جميع المخلصين لهذا البلد - الرسالة، من أجل بنائه وازدهاره، ليعود إلى إشعاعه وتألُّقه، أسوةً بسائر الدول المتقدّمة. أدامكم الله بالصحّة والعافية، وسدّد خطاكم لما فيه خير وطننا الحبيب لبنان" .