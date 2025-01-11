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لبنان

بالفيديو: "أرزة لبنان" وسط الحرائق في لوس أنجلوس!

Lebanon 24
11-01-2025 | 11:23
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انتشر على مواقع التواصل مقاطع فيديو وثقت المشاهد المرعبة من الحرائق المندلعة في لوس أنجلوس الأميركية، وكان لافتا ظهور "أرزة لبنان" مرسومة على مقاعد أحد المنتزهات الشهيرة في لوس انجلوس.
 
وبحسب وسائل اعلام، فإن الجالية اللبنانية هناك أسست سابقاً جمعية خيرية تحت اسم "لوس أنجلوس روتاري الأرز".
 
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