بالفيديو: "أرزة لبنان" وسط الحرائق في لوس أنجلوس!

الأرزة اللبنانية.. وسط حرائق لوس أنجلوس!



أظهر شريط مصور من لوس أنجلوس أرزة العلم اللبناني مطبوعة على مقاعد احد المنتزهات الشهيرة في لوس انجلوس، ظهور الارزة وسط الحرائق الصخمة لاقى تفاعلاً كبيراً بين اللبنانيين، وبعد تدقيق فريق موقع قناة "الجديد" يتبين ان الجالية اللبنانية هناك… pic.twitter.com/TsCRWNrE7b