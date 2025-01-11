16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أُوقف بالجرم المشهود في "الضاحية".. وهذا ما كان يفعله! (صورة)
Lebanon 24
11-01-2025
|
12:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وترويجها.
Advertisement
بنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات؛ لتحديد هويّة المتورّطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج مخدِّرات ينشط بعمليات الترويج في ضمن منطقة الضاحية الجنوبية ومحيطها، وهو المدعو:
ا. ر. (من مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني)
من أصحاب السوابق بقضايا مخدّرات، سرقة، ضرب وتحرّش.
بتاريخ 07-01-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدّرات، في محلّة حيّ السلّم على متن دراجة آليّة نوع “لاندي” لون أسود دون لوحات. وبتفتيشه والدرّاجة تمّ ضبط ما يلي:
/28/ كيسًا بداخله مادّة حشيشة الكيف.
/3/ أكياس بداخلها مادّة الماريجوانا.
/88/ طبّة بلاستيكية بداخلها مادّة باز الكوكايين.
/4/ حبوب مخدِّرة.
مسدّس حربي مع ممشط وطلقتَين.
هاتف خلوي ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتجارة المخدرات وترويجها في منطقة الضاحية الجنوبية ومحيطها.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ناصيف زيتون يتعرّض لهجوم واسع.. شاهدوا ماذا فعل مع ابنة شقيقه (فيديو)
Lebanon 24
ناصيف زيتون يتعرّض لهجوم واسع.. شاهدوا ماذا فعل مع ابنة شقيقه (فيديو)
03:47 | 2025-01-11
11/01/2025 03:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه للضرب في دمشق.. مصادر سورية تكشف ما حصل مع عبد المنعم عمايري وهكذا علّقت طليقته
Lebanon 24
بعد تعرّضه للضرب في دمشق.. مصادر سورية تكشف ما حصل مع عبد المنعم عمايري وهكذا علّقت طليقته
23:37 | 2025-01-10
10/01/2025 11:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. شقيقة هيفا وهبي تستمتع بوقتها في تايلاند (صور)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. شقيقة هيفا وهبي تستمتع بوقتها في تايلاند (صور)
01:38 | 2025-01-11
11/01/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة من المنخفضات الجوية ستضرب لبنان: أجواء باردة وأمطار طوفانية.. فاستعدوا
Lebanon 24
سلسلة من المنخفضات الجوية ستضرب لبنان: أجواء باردة وأمطار طوفانية.. فاستعدوا
01:20 | 2025-01-11
11/01/2025 01:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما حدا يسألني أسئلة".. إليسا تُثير الجدل في الرياض شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
"ما حدا يسألني أسئلة".. إليسا تُثير الجدل في الرياض شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
02:44 | 2025-01-11
11/01/2025 02:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
16:03 | 2025-01-11
مبنى يثير الهلع في طرابلس.. ما القصة؟
15:54 | 2025-01-11
بشأن رئاسة الحكومة.. إجتماعٌ لنواب "الوطني المستقل" في دارة الخازن غداً
15:34 | 2025-01-11
كم مرة خرقت إسرائيل "هدنة لبنان"؟ تقريرٌ يكشف
15:25 | 2025-01-11
بيان لها.. من ستسمي المعارضة لرئاسة الحكومة؟
15:23 | 2025-01-11
قريبة من لبنان.. ساحة جديدة تنشطُ فيها إيران
14:56 | 2025-01-11
في صور.. هؤلاء أوقفتهم "المخابرات"
فيديو
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
11/01/2025 23:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
11/01/2025 23:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
11/01/2025 23:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24