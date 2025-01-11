أُوقف بالجرم المشهود في "الضاحية".. وهذا ما كان يفعله! (صورة)

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وترويجها.بنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات؛ لتحديد هويّة المتورّطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج مخدِّرات ينشط بعمليات الترويج في ضمن منطقة الضاحية الجنوبية ومحيطها، وهو المدعو:ا. ر. (من مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني)من أصحاب السوابق بقضايا مخدّرات، سرقة، ضرب وتحرّش.