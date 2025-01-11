غوتيريش يُهنئ عون.. وهذا موعد زيارته لبيروت

تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالاً هاتفياً من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش هنأه فيه بإنتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة.

وابلغ غوتيريش، الرئيس عون رغبته في زيارة لبنان يوم السبت المقبل للتهنئة والبحث في برنامج عمل المنظمات الدولية.