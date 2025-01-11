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لبنان

غوتيريش يُهنئ عون.. وهذا موعد زيارته لبيروت

Lebanon 24
11-01-2025 | 12:49
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تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالاً هاتفياً من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش هنأه فيه بإنتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة.
 
 
وابلغ غوتيريش، الرئيس عون رغبته في زيارة لبنان يوم السبت المقبل للتهنئة والبحث في برنامج عمل المنظمات الدولية.
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