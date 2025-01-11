Advertisement

لبنان

رسالة إلى رئيس الجمهورية: نريدُ "التقاعد"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-01-2025 | 13:42
A-
A+
Doc-P-1304697-638722250558506513.jpg
Doc-P-1304697-638722250558506513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا ينتظرُ اللبنانيّ سامر درويش من رئيس الجمهورية جوزاف عون إلا شيئاً واحداً فقط، وهو العمل على شبكة أمانٍ إجتماعيّ وراتب تقاعديّ لمن هم فوق الـ64 عاماً في لبنان.
 
درويش يقول إن هذا الأمر قد لا يتحقق بسهولة، لكن إن توفرت الإرادة يحصلُ كلُّ شيء، وهذا الأمرُ لا يمكن أن يكونَ صعباً إن تمّ وضع الخُطط المطلوبة مالياً واقتصادياً.
Advertisement
 
درويش الذي تجاوز الـ66 عاماً من عمره بات يتأملُ في ما قد ينتظره بعدما تقاضى تعويضاً ضئيلاً لا يتجاوز الـ1500 دولار أميركي وذلك من عمله الذي قضى فيه عشرات الأعوام.
 
حقاً، التعويضات ضئيلة، فالأزمة الإقتصادية أدت إلى تآكلها، فيما المشكلة الأكبر تتمحور في عدم التفات الدولة إلى معالجة هذه المسألة. هنا، يتساءل محمود: ما الحل؟ هل سيكون مصيرنا التسول؟ من أين ستأتي الضمانات طالما أنّ الدولة لم تؤسس لنظام تقاعدي حقيقي أو ما يُعرف بـ"ضمان الشيخوخة"؟
 
في زمن البحبوحة، لم تُقر الدولة "قانون الشيخوخة"، وبعد الأزمة الإقتصادية ضاعت كافة المُكتسبات سواء الوظيفية أو حتى المعيشية. لهذا السبب، يعوّل اللبنانيون على إمكانية أن يبدأ عهد رئيس الجمهورية بالعمل على إقرار ضمان الشيخوخة وقانون الراتب التقاعدي لسائر اللبنانيين وإلغاء نظام التعويضات الجائر، ما يجعلهم يشعرون بالأمان أقله حينما يصبحون في عُمرٍ لا يمكنهم العمل فيه على الإطلاق.
 
من هنا، يقول درويش إنَّ نجاح عهد الرئيس الجديد يبدأ انطلاقاً مما يريده الناس والشعب، وأضاف: "في خطاب القسم، سمعنا أن الرئيس يريد تعزيز شبكات الحماية الإجتماعية.. حقاً، الأساس يبدأ من هنا، ولا مجال أبداً إلا لرعاية اجتماعية وشبكة أمان تجعلنا معززين مكرمين في وطننا لا أذلاء نستجدي العطاءات ونموت من قلة الحيلة والفقر المُدقع".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2025-01-11
15:54 | 2025-01-11
15:34 | 2025-01-11
15:25 | 2025-01-11
15:23 | 2025-01-11
14:56 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24