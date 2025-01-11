Advertisement

لبنان

بشأن رئاسة الحكومة.. إجتماعٌ لنواب "الوطني المستقل" في دارة الخازن غداً

Lebanon 24
11-01-2025 | 15:54
A-
A+
Doc-P-1304724-638722329669397260.png
Doc-P-1304724-638722329669397260.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعقد نواب "التكتل الوطني المستقل" اجتماعاً غداً الأحد عند الساعة السادسة والنصف مساءً في دارة النائب فريد هيكل الخازن في جونيه، وذلك لتحديد موقف التكتل من مسألة رئاسة الحكومة. 
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الخازن: الراعي يعتبر أنّ لبنان مبتور اليوم ومن دون رأس وهناك أهمية كبيرة لانتخاب الرئيس
lebanon 24
12/01/2025 02:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن من معراب: المطلوب اليوم تضامن وتوافق داخلي بالنسبة لحل الملفات اللبنانية
lebanon 24
12/01/2025 02:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا لا تزال منتشرة في جنوب لبنان وستتصدى لأي تهديد
lebanon 24
12/01/2025 02:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كم مرة خرقت إسرائيل "هدنة لبنان"؟ تقريرٌ يكشف
lebanon 24
12/01/2025 02:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الخازن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-01-11
16:39 | 2025-01-11
16:03 | 2025-01-11
15:34 | 2025-01-11
15:25 | 2025-01-11
15:23 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24