بشأن رئاسة الحكومة.. إجتماعٌ لنواب "الوطني المستقل" في دارة الخازن غداً

يعقد نواب "التكتل الوطني المستقل" اجتماعاً غداً الأحد عند الساعة السادسة والنصف مساءً في دارة النائب فريد هيكل الخازن في جونيه، وذلك لتحديد موقف التكتل من مسألة رئاسة الحكومة.

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