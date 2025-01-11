ماكرون إلى بيروت الأسبوع المقبل

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من المتوقع أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان الأسبوع المقبل لتهنئة الرئيس جوزف عون واللبنانيين بالأمل الذي يحمله هذا الانتخاب الذي يجب أن يليه بأسرع وقت تعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة تنفذ إصلاحات لتلقّي المساعدات المنتظرة.وكتبت رندة تقي الدين في" النهار":فانتخاب الرئيس جوزف عون كان له صدى جيد لدى الرئاسة الفرنسية التي بذلت جهوداً جبارة مع السعودية والولايات المتحدة لكي يخرج لبنان من دوامة الفراغ المؤسساتي الخطير. وباريس تنتظر تكليف رئيس حكومة تقوم بالإصلاحات لأن ما حدث مؤخراً يعطي أملاً للبنان بالخروج من الأزمة.ونفى مسوؤل رفيع لـ"النهار " ما يتردد عن أن باريس تريد أن يتم تعيين نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة، مؤكداً أن باريس لا تتدخل بالاسم بأي شكل من الأشكال. فبعض السياسيين اللبنانيين هم الذين يدعون بأن باريس تؤيد ميقاتي أو آخرين لكن لا صحة لذلك. إلى ذلك، ترى باريس أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة يسير بشكل أفضل الآن، وأن الخروقات من الجهتين قد تقلصت.وتفيد المعلومات أن آلية المراقبة الأميركية- الفرنسية التي انبثقت عن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في26 تشرين الثاني تنص على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بين 26 أو 27 من الشهر الجاري، ولكن موعد انسحاب إسرائيل من الجنوب لا يعني أن اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي، لأنه يجب أن يستمر لما بعد ذلك.