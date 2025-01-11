16
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ماكرون إلى بيروت الأسبوع المقبل
Lebanon 24
11-01-2025
|
23:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان الأسبوع المقبل لتهنئة الرئيس جوزف عون واللبنانيين بالأمل الذي يحمله هذا الانتخاب الذي يجب أن يليه بأسرع وقت تعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة تنفذ إصلاحات لتلقّي المساعدات المنتظرة.
Advertisement
وكتبت رندة تقي الدين في" النهار":فانتخاب الرئيس جوزف عون كان له صدى جيد لدى الرئاسة الفرنسية التي بذلت جهوداً جبارة مع السعودية والولايات المتحدة لكي يخرج لبنان من دوامة الفراغ المؤسساتي الخطير. وباريس تنتظر تكليف رئيس حكومة تقوم بالإصلاحات لأن ما حدث مؤخراً يعطي أملاً للبنان بالخروج من الأزمة.
ونفى مسوؤل رفيع لـ"النهار " ما يتردد عن أن باريس تريد أن يتم تعيين نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة، مؤكداً أن باريس لا تتدخل بالاسم بأي شكل من الأشكال. فبعض السياسيين اللبنانيين هم الذين يدعون بأن باريس تؤيد ميقاتي أو آخرين لكن لا صحة لذلك. إلى ذلك، ترى باريس أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة يسير بشكل أفضل الآن، وأن الخروقات من الجهتين قد تقلصت.
وتفيد المعلومات أن آلية المراقبة الأميركية- الفرنسية التي انبثقت عن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في26 تشرين الثاني تنص على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بين 26 أو 27 من الشهر الجاري، ولكن موعد انسحاب إسرائيل من الجنوب لا يعني أن اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي، لأنه يجب أن يستمر لما بعد ذلك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ناصيف زيتون يتعرّض لهجوم واسع.. شاهدوا ماذا فعل مع ابنة شقيقه (فيديو)
Lebanon 24
ناصيف زيتون يتعرّض لهجوم واسع.. شاهدوا ماذا فعل مع ابنة شقيقه (فيديو)
03:47 | 2025-01-11
11/01/2025 03:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان كليمانس أشقر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 27 عاما على انتخابها (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان كليمانس أشقر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 27 عاما على انتخابها (صور)
03:32 | 2025-01-11
11/01/2025 03:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما حدا يسألني أسئلة".. إليسا تُثير الجدل في الرياض شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
"ما حدا يسألني أسئلة".. إليسا تُثير الجدل في الرياض شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
02:44 | 2025-01-11
11/01/2025 02:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة الممثل باسم مغنية تُعايده بطريقة رومانسية تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة الممثل باسم مغنية تُعايده بطريقة رومانسية تعرفوا إليها (صور)
02:48 | 2025-01-11
11/01/2025 02:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبة من لبنان.. ساحة جديدة تنشطُ فيها إيران
Lebanon 24
قريبة من لبنان.. ساحة جديدة تنشطُ فيها إيران
15:23 | 2025-01-11
11/01/2025 03:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2025-01-12
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
01:50 | 2025-01-12
"تحقيقات".. هذا ما يجري داخل "حزب الله"
01:45 | 2025-01-12
"التيار" يخفّف اللهجة ضد عون
01:36 | 2025-01-12
اليوم.. "اللقاء الديمقراطي" يبحث اسم "رئيس الحكومة"
01:30 | 2025-01-12
"الإسم عند فخامته"
01:15 | 2025-01-12
"الميثاقية المسيحية" مؤمنة للرئيس المكلّف
فيديو
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
12/01/2025 09:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
12/01/2025 09:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
12/01/2025 09:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24