أحمد الشرع يتصل بعون.. وهذا ما دار بينهما

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أنّ قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، وهنأه على توليه منصب الرئاسة.

وذكر بيان للإدارة السورية الجديدة أن "الطرفان أكدا خلال الاتصال على أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان وتعزيز القواسم المشتركة التي تجمعهما".