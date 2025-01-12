بوحبيب يصل إلى السعودية للمشاركة في الإجتماع الوزاري حول سوريا

وصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول سوريا بحضور وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية إضافة الى وزراء خارجية مشاركين من دول عربية وغربية، أمين عام جامعة الدول العربية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي، ومبعوث الامم المتحدة الى سوريا.

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