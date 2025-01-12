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لبنان

في طرابلس.. جريحٌ بإطلاق نار فجر اليوم

Lebanon 24
12-01-2025 | 00:46
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شهدت منطقة القبة - طرابلس، فجر اليوم الأحد، حادثة إطلاق نار أسفرت عن إصابة شخصٍ بجروح.
 
وعلى الأثر، جرى نقل المُصاب إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما فرّ مُطلق النار إلى جهة مجهولة.
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