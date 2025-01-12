في طرابلس.. جريحٌ بإطلاق نار فجر اليوم

شهدت منطقة القبة - طرابلس، فجر اليوم الأحد، حادثة إطلاق نار أسفرت عن إصابة شخصٍ بجروح.

وعلى الأثر، جرى نقل المُصاب إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما فرّ مُطلق النار إلى جهة مجهولة.