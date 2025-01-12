"الميثاقية المسيحية" مؤمنة للرئيس المكلّف

قال مصدر نيابي معارض ومستقل إن الغطاء الميثاقي المسيحي لتسمية أي رئيس حكومة الإثنين المقبل مؤمَّن لسبب بديهي أن هناك حوالى 32 نائباً مسيحياً خارج الكتل المسيحية الكبيرة، وهم إما مستقلون أو في كتل صغيرة لا تتعدى ثلاثة أو أربعة نواب.

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فمن هذا المنطلق، أكد المصدر، أن أيا من الأسماء الجدية لرئاسة الحكومة سوف يحظى في الحد الأدنى على 20 صوتاً مسيحياً من مختلف المذاهب، ولن تكون هناك إشكالية الميثاقية في التسمية، فالرئيس الذي يحظى على العدد الأكبر من التسميات سيكون الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة، فالنواب هم من يسمي الرئيس المكلف ولا أحد آخر، لا في الداخل ولا في الخارج، الدستور هو الحكم، ختم المصدر.