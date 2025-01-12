هذا ما فعله "حزب الله" إعلامياً

بدا لافتاً "النفس الإيجابي" الذي اتخذته وسائل إعلامية تابعة لـ"حزب الله" وناشطة في أوساط بيئته إزاء رئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث تم التركيز على إنطلاقة عهده بزخم كبير مع ما يرافق ذلك من متابعات لأولى نشاطاته في القصر الجمهوريّ.

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وتبيّن أن هناك توجيهات غير مباشرة في أوساط مناصري ومؤيدي "حزب الله" لعدم الدخول في أيّ سجالات الكترونية في ظل مرحلة بداية العهد. وتقول المصادر إنّ ما حصل خلال جلسة النواب أعطى بيئة "الثنائي الشيعي" ارتياحاً معنوياً لجهة أن تأثيرهما على الجلسة كان كبيراً وأنه من دونهما لم يكن هناك رئيس للجمهورية بحُكم الواقع النيابي وتوازنات الكُتل.

أيضاً، تبين أن "حزب الله" عملَ خلال الفترة الأخيرة وقبل انتخاب الرئيس، على سحب "فتيل" التوتر الذي ارتبط بانتقادات تم توجيهها للجيش، إذ تم الالتزام بالتوجيهات التي تمنع التطرق إلى المؤسسة العسكرية وذلك بعد مراجعات كثيرة حصلت في هذا الإطار.