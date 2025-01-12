19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحركات مشبوهة على الحدود اللبنانية السورية..التهريب مستمر ومسلحون عادوا!
بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra
|
Lebanon 24
12-01-2025
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
على عكس ما كان متوقعا، لم تنتهِ ظاهرة التهريب بين لبنان وسوريا حتى بعد سقوط النظام السابق، بل ازدادت وتيرتها، خصوصًا في مجال المحروقات التي تشمل الغاز، البنزين، والمازوت. هذه العمليات المتصاعدة أثرت بشكل كبير على اقتصاد البلدات الحدودية اللبنانية، حيث يشهد بعضها تواطؤًا ملحوظًا بين أصحاب محطات الوقود والمهربين، ما ساهم في تفاقم الأزمة، ولعل مشاهد الجبال التي تشهد على عبور مجموعات من المهربين خير دليل على ذلك، إذ يؤكّد مصدر أمني لـ"لبنان24" أنّه على الرغم من محاولة الجيش ضبط الحدود بالشكل اللازم، إلا أن المهربين لا يزالون يخاطرون بحياتهم، ويسلكون الطرقات الوعرة الخطيرة ويدخلون أو يلتقون مع بائعين لبنانيين، يسهلون لهم إيصال البضائع إلى الحدود. وما زاد الطين بلة حسب المصدر الأمني، فإنّ الأراضي الحدودية السرية لا تزال تعاني من تفلت أمني كبير، على عكس الاراضي اللبنانية، لافتًا إلى أنّ ضبط الأوضاع من الجهة المقابلة، سيؤدي إلى الحدّ الفعلي من وصول المهربين إلى الحدود، ومنعهم بالتالي من الحصول على البضائع المهرّبة.
Advertisement
وحسب مصادر محلية، فإنّه لم تقتصر عمليات التهريب على المحروقات، بل شملت أيضًا الأدوات الكهربائية، التي باتت تُباع بأسعار مغرية داخل الأراضي السورية، مستفيدة من فرق الأسعار بين البلدين. هذا النشاط غير القانوني يُعد منفذًا جديدًا لبعض اللبنانيين الذين يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة، مشكلين بذلك عصابات محلية تربط بين المهرب ومصدر البضائع، ويرى المصدر أن الشاحنات التي تصل إلى القرى الحدودية تباعاً، والمحملة بالمحروقات في الدرجة الاولى، والادوات الكهربائية، وغيرها من المواد التي تعتبر أكثر من حاجة القرى الحدودية، توضح وتؤكّد أن عمليات التهريب تقودها مجموعات منظّمة وممتهنة، تستفيد من الفراغ الحاصل، لتمرير أكبر عدد من عمليات التهريب الممكنة.
وفي خطوة لمحاولة الحد من هذه الظاهرة، واصل الجيش تعزيز إجراءاته اللوجستية وانتشار وحداته في السلسلة الشرقية. وتركزت هذه التحركات على مناطق معربون، حام، طفيل، وسرغايا – مضايا، وذلك عقب اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش ومهربين مسلحين قبل أيام. ورغم القرار السوري الذي يفرض شروطًا محددة لدخول اللبنانيين إلى الأراضي السورية، إلا أن حركة السوريين "غير الشرعية" بين البلدين لا تزال مستمرة بشكل طبيعي، حيث تسجل القرى الحدودية حركة دخول وخروج من دون اعتراض يُذكر، حسب المصادر المحلية.
عرسال: هواجس متجددة
في عرسال، لم تبدد عملية انتشار الجيش على السلسلة الشرقية مخاوف الأهالي، الذين يشهدون حركة عبور مكثفة وغير منضبطة عبر معبري الزمراني ومرطبيه باتجاه قرى القلمون السورية، حسب معلومات "لبنان24". وهذه الحركة تترافق مع عمليات تهريب متواصلة من لبنان إلى سوريا دون رقابة فعلية. واللافت في هذه التطورات هو ورود معلومات أمنية متقاطعة تشير إلى عودة مسلحين من أبناء البلدة من سوريا، وهم مطلوبون من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية. ومن بين هؤلاء، أشارت المصادر إلى عودة أقارب مصطفى الحجيري المعروف بأبو طاقية، وأبناء علي الحجيري المعروف بأبو عجينة، الرئيس السابق لبلدية عرسال، إلى جانب آخرين.
وعلى الرغم من العمل المستمر من قبل القوى الامنية، فإن المعلومات تؤكّد أن الايام الأخيرة شهدت عمليات تهريب ضخمة للمحروقات، إذ تتم عملية التهريب عبر طريق الوعر خطّ البترول، البقيعة، السمونة، ووادي العطشان، ما أدى إلى حرمان الأهالي من المحروقات، خاصة على صعيد الغاز، حيث تم تهريب عشرات القوارير خلال الايام الاخيرة. وحسب المعنيين، فإذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإنّ أبناء المنطقة مقبلون على مأساة كبيرة، خاصة مع اقتراب العواصف، إذ من الممكن أن تعاني شحًا في المواد اللازمة للتدفئة.
وكان هذا الملف من ضمن ابرز الملفات التي بحثها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع. وقال رئيس الحكومة:تطرقنا الى الوضع على الحدود البرية بين البلدين وضرورة تعزيز الاجراءات المتبادلة والمشتركة ايضا لحماية امن البلدين وسيادتهما ومنع اي اعمال تسيء اليهما والى امنهما واستقرارها.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قريبة من لبنان.. ساحة جديدة تنشطُ فيها إيران
Lebanon 24
قريبة من لبنان.. ساحة جديدة تنشطُ فيها إيران
15:23 | 2025-01-11
11/01/2025 03:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إبن زوجها كان يحمله... ديانا فاخوري تحتفل بعيد ميلاد نجلها دانيال: "يخليلي ياكن"
Lebanon 24
إبن زوجها كان يحمله... ديانا فاخوري تحتفل بعيد ميلاد نجلها دانيال: "يخليلي ياكن"
10:00 | 2025-01-11
11/01/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُوقف بالجرم المشهود في "الضاحية".. وهذا ما كان يفعله! (صورة)
Lebanon 24
أُوقف بالجرم المشهود في "الضاحية".. وهذا ما كان يفعله! (صورة)
12:09 | 2025-01-11
11/01/2025 12:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من ممثل لبنانيّ للرئيس جوزاف عون: إنتبه من هؤلاء
Lebanon 24
رسالة من ممثل لبنانيّ للرئيس جوزاف عون: إنتبه من هؤلاء
08:24 | 2025-01-11
11/01/2025 08:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل داخل نفق المطار؟ خبرٌ عاجل للسائقين
Lebanon 24
ماذا حصل داخل نفق المطار؟ خبرٌ عاجل للسائقين
13:21 | 2025-01-11
11/01/2025 01:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra
أيضاً في لبنان
05:40 | 2025-01-12
عودة يُهنئ عون: نأمل أن يُرسِي نهجاً جديداً في الحكم يقوم على النزاهة والشفافية
05:33 | 2025-01-12
في أجواء منطقتين جنوبيتين... هذا ما يفعله الطيران الإسرائيلي
05:16 | 2025-01-12
دعوة من ميناسيان للمسؤولين: للتمسك بجميع النقاط الواردة في خطاب القسم للرئيس المنتخب
05:16 | 2025-01-12
العبسي: ندعم الرئيس الجديد في إنجاز المستقبل الذي رسمه في خطاب القسم
05:14 | 2025-01-12
أحرق منزلاً في مار الياس وسرق منه 2000 دولار... و"المعلومات" توقفه
05:07 | 2025-01-12
قبلان يُحذر: الخطأ بالأولويات يضع البلد بقلب "الإنفجار"!
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
12/01/2025 12:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
12/01/2025 12:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
12/01/2025 12:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24