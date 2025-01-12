19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دعم سعودي لحكومة خالية من الثلث المعطل ومنح الرئيس صلاحيات دستورية
هتاف دهام - Hitaf Daham
|
Lebanon 24
12-01-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الرئيس العماد جوزاف عون، عن وجهته الخارجية الأولى، مؤكدا أن السعودية ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية إيمانا بدورها التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيدا لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي، ويأتي ذلك بعد تلقي الرئيس عون دعوة لزيارة المملكة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، علماً أن وفداً سعودياً رفيعاً سيصل إلى بيروت الاثنين أو الثلاثاء، لتهنئة رئيس الجمهوريّة وتسليمة دعوة رسمية لزيارة الرياض.
Advertisement
إن جهود المملكة تجاه لبنان لم تبدأ بالمفاوضات التي قادتها ضمن" اللجنة الخماسية" لانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً، فاتفاق الطائف خير دليل على اهتمام المملكة الكبير في دعم لبنان واستقراره، وإن كانت قد انكفأت في السنوات الماضية بعد تحول لبنان إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية وتوسع النفوذ الإيراني.
واعتبرت مصادر سعودية لـ"لبنان24" أن انخراط المملكة في الملف اللبناني مرده أن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل، وأن الشغور الرئاسي شكل معضلة للمجتمع الدولي خصوصاً مع التغييرات الجيوسياسية التي حصلت في المنطقة وفي سوريا. وتبدي المملكة، بحسب مصادر سياسية لبنانية، اهتماماً كبيراً بلبنان وهي حريصة على أن يستعيد لبنان أمنه واستقراره وأن تبسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وأن يتم حصر السلاح بالقوى العسكرية والأمنية الشرعية وهي حريصة أيضاً على عودة العلاقات الاقتصادية والسياحية وتوقيع 22 اتفاقية تنظم العلاقات بين البلدين بكافة جوانبها.
وتشير المصادر السياسية إلى أن دعوة الرئيس عون لزيارة المملكة ليست إلا دليلا على أن السعودية ستقف إلى جانب لبنان بكل ما يحتاجه ليستعيد عافيته. والرئيس عون هو أكثر من يعلم ما هي احتياجات لبنان من معدات عسكرية ودعم للقوى الأمنية اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 وليتمكن الجيش من الدخول إلى كافة القرى والبلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة لعدم إعطاء العدو الإسرائيلي أي عذر لعدم انسحابه من القرى التي قام باحتلالها. وطبعا لن تتخلى المملكة عن أبناء الجنوب والبقاع وكل المناطق التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، متوقعة أن تسفر هذه الزيارة عن عودة تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة وعن رفع حظر مجيء السعوديين إلى لبنان والاستثمار فيه مجدداً.
وتقول المصادر السعودية إن لبنان محاط بحقل ألغام ويجب حمايته بعد كل التغييرات التي حصلت، وعودته إلى الحضن العربي تحت قيادة وجيش موحد أمر مهم للغاية وسيلاقي كل الدعم من قبل السعودية التي لطالما كانت وستبقى سندا مهما للغاية للبنان . المهم بالنسبة للمملكة، بحسب مصادرها أنه لا يمكن لأي دولة أن تشهد جيشين على أرضها، والجيش اللبناني سيجد دعماً كبيراً من خماسية باريس وأن على حزب الله الانضواء في العمل السياسي بعد كل الخسائر التي مني بها.
وعلى الصعيد الحكومي، شددت المصادر على أهمية تأليف حكومة سريعاً، معتبرة أن أمام رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة متجانسة بالتعاون مع الرئيس الذي سيكلف لتأليف الحكومة، وذلك من أجل مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة،معتبرة أن من المهم أن تكون الحكومة حكومة تكنوقراط خالية من الثلث المعطل، لكن التركيبة السياسية سوف تقف عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف. ويبقى الأهم واللافت في هذا السياق، ما أشارت إليه المصادر السعودية لجهة أهمية أن ينتزع رئيس الجمهورية صلاحيات دستورية إلى أن يحين موعد الانتخابات النيابية في العام 2026، فرئيس الجمهورية بعد انتهاء مرحلة خطرة، وبدء مرحلة الانقاذ مع انتخابه، لا بد أن تكون له كلمة الأساس وأن يتمتع بصلاحيات واسعة في ملف التعيينات والوظائف الكبرى والأساسية، لا سيما وأنه يحظى بدعم مطلق من الخماسية.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قريبة من لبنان.. ساحة جديدة تنشطُ فيها إيران
Lebanon 24
قريبة من لبنان.. ساحة جديدة تنشطُ فيها إيران
15:23 | 2025-01-11
11/01/2025 03:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إبن زوجها كان يحمله... ديانا فاخوري تحتفل بعيد ميلاد نجلها دانيال: "يخليلي ياكن"
Lebanon 24
إبن زوجها كان يحمله... ديانا فاخوري تحتفل بعيد ميلاد نجلها دانيال: "يخليلي ياكن"
10:00 | 2025-01-11
11/01/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُوقف بالجرم المشهود في "الضاحية".. وهذا ما كان يفعله! (صورة)
Lebanon 24
أُوقف بالجرم المشهود في "الضاحية".. وهذا ما كان يفعله! (صورة)
12:09 | 2025-01-11
11/01/2025 12:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من ممثل لبنانيّ للرئيس جوزاف عون: إنتبه من هؤلاء
Lebanon 24
رسالة من ممثل لبنانيّ للرئيس جوزاف عون: إنتبه من هؤلاء
08:24 | 2025-01-11
11/01/2025 08:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل داخل نفق المطار؟ خبرٌ عاجل للسائقين
Lebanon 24
ماذا حصل داخل نفق المطار؟ خبرٌ عاجل للسائقين
13:21 | 2025-01-11
11/01/2025 01:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
هتاف دهام - Hitaf Daham
أيضاً في لبنان
05:40 | 2025-01-12
عودة يُهنئ عون: نأمل أن يُرسِي نهجاً جديداً في الحكم يقوم على النزاهة والشفافية
05:33 | 2025-01-12
في أجواء منطقتين جنوبيتين... هذا ما يفعله الطيران الإسرائيلي
05:16 | 2025-01-12
دعوة من ميناسيان للمسؤولين: للتمسك بجميع النقاط الواردة في خطاب القسم للرئيس المنتخب
05:16 | 2025-01-12
العبسي: ندعم الرئيس الجديد في إنجاز المستقبل الذي رسمه في خطاب القسم
05:14 | 2025-01-12
أحرق منزلاً في مار الياس وسرق منه 2000 دولار... و"المعلومات" توقفه
05:07 | 2025-01-12
قبلان يُحذر: الخطأ بالأولويات يضع البلد بقلب "الإنفجار"!
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
12/01/2025 12:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
12/01/2025 12:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
12/01/2025 12:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24