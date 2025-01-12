تفجيرات تهزّ عيتا الشعب.. الجيش الإسرائيلي ينسف المنازل

عمد جيش العدو الإسرائيلي، صباح الأحد، إلى تفخيخ 5 منازل سكنية على الأقل ونسفها في بلدة عيتا الشعب.

وذكرت المعلومات أن أصوات الانفجارات سُمعت في أرجاء المنطقة والبلدات المُحيطة وقد وُصفت بـ"العنيفة".