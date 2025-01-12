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لبنان

تفجيرات تهزّ عيتا الشعب.. الجيش الإسرائيلي ينسف المنازل

Lebanon 24
12-01-2025 | 02:30
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عمد جيش العدو الإسرائيلي، صباح الأحد، إلى تفخيخ 5 منازل سكنية على الأقل ونسفها في بلدة عيتا الشعب.
 
 
وذكرت المعلومات أن أصوات الانفجارات سُمعت في أرجاء المنطقة والبلدات المُحيطة وقد وُصفت بـ"العنيفة".
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لبنان

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