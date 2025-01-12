Advertisement

لبنان

هاشم: التوجه لاختيار ميقاتي رئيسًا انطلاقًا من خطاب الرئيس

Lebanon 24
12-01-2025 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1304852-638722764310892908.png
Doc-P-1304852-638722764310892908.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب قاسم هاشم في تصريح لـ"LBCI" إن التوجه الحالي هو اختيار اسم نجيب ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة، وذلك استنادًا إلى العناوين التي أطلقها رئيس الجمهورية.
 
وأوضح أن هناك ضرورة لوجود مسار واضح لترجمة خطاب الرئيس في المرحلة المقبلة.
Advertisement

وأضاف هاشم أنه كان من المهم البحث مع الرئيس حول المرحلة القادمة وكيفية التعاطي معها لضمان استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:40 | 2025-01-12
05:33 | 2025-01-12
05:16 | 2025-01-12
05:16 | 2025-01-12
05:14 | 2025-01-12
05:07 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24