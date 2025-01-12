هاشم: التوجه لاختيار ميقاتي رئيسًا انطلاقًا من خطاب الرئيس

قال النائب قاسم هاشم في تصريح لـ"LBCI" إن التوجه الحالي هو اختيار اسم نجيب ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة، وذلك استنادًا إلى العناوين التي أطلقها رئيس الجمهورية.



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وأضاف هاشم أنه كان من المهم البحث مع الرئيس حول المرحلة القادمة وكيفية التعاطي معها لضمان استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. وأوضح أن هناك ضرورة لوجود مسار واضح لترجمة خطاب الرئيس في المرحلة المقبلة.وأضاف هاشم أنه كان من المهم البحث مع الرئيس حول المرحلة القادمة وكيفية التعاطي معها لضمان استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.