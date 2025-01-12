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لبنان

البطريرك الراعي يشيد بخطاب رئيس الجمهورية: قدّم خطة وطنية

Lebanon 24
12-01-2025 | 04:01
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عبّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس اليوم الأحد، في بكركي، عن شكره لله الذي ألهم النواب اللبنانيين لاختيار العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية.
وقال الراعي: "رئيس الجمهورية الجديد قدّم خطة وطنية جديدة، في خطابه الذي انطلق من الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. وهو شدد على ضرورة تعزيز دولة القانون، مشيرًا إلى أنه لا حصانة لمجرم مهما كانت الظروف".
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وأضاف: "رئيس الجمهورية أكد على حق الدولة الحصري في امتلاك السلاح، داعيًا إلى الاستثمار في الجيش، وأكد على ضرورة اعتماد الحياد الإيجابي لمصلحة لبنان والمنطقة".
 
تابع في عظة الاحد: "لقي خطاب القسم استحساناً عارماً، لما فيه من وعود وعهود تجيب على واقع الحياة في لبنان. فقدّم رؤية وطنيّة جديدة قوامها قيام دولة المؤسّسات والعدالة انطلاقاً من الدستور ووثيقة الوفاق والتكاتف في وجه الشدائد لأنّ سقوط أحدنا يعني سقوطنا جميعاً. وشدّد على تغيير الإداء السياسيّ وتعزيز دولة القانون".
 
وقال: "عرض مشاريع إصلاحيّة منها التعاون مع الحكومة الجديدة، بحيث يكون رئيسها شريكًا له لا خصمًا، على إقرار قانون استقلاليّة القضاء؛ تأكيد حق الدولة الحصريّ في حمل السلاح؛ الاستثمار في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها، وتفعيل عمل القوى الأمنيّة كأداة لحفظ الأمن، ومناقشة استراتيجيّة دفاعيّة كاملة، ديبلوماسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا، إعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل في الجنوب والضاحية والبقاع؛ وباستثمار علاقاتنا الخارجيّة، لا الرهان على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض. ووعد بممارسة الحياد الإيجابيّ، مع التركيز على تصدير أفضل المنتجات اللبنانيّة واستقطاب السواح، والإصلاح الاقتصادي. وأكّد رفض توطين الفلسطينيّين، والعزم لتولّي أمن المخيّمات".
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