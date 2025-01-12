Advertisement

لبنان

هذه الطرقات الجبلية مقطوعة بسبب الثلوج

Lebanon 24
12-01-2025 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1304865-638722791986148604.png
Doc-P-1304865-638722791986148604.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري عن أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
- عيناتا الارز 
- كفرذبيان حدث بعلبك
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج
lebanon 24
12/01/2025 12:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مقطوعة او سالكة؟ اليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم
lebanon 24
12/01/2025 12:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم الطرقات المقطوعة بالثلوج
lebanon 24
12/01/2025 12:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سالكة أو مقطوعة؟ هكذا يبدو حال الطرقات الجبلية صباح اليوم
lebanon 24
12/01/2025 12:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الطرقات

الجبلية

مقطوعة

الثلوج

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:40 | 2025-01-12
05:33 | 2025-01-12
05:16 | 2025-01-12
05:16 | 2025-01-12
05:14 | 2025-01-12
05:07 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24